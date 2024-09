Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Đặc khu phát triển Mariel

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ các hoạt động nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cuba, sáng 26/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã đến thăm Đặc khu phát triển Mariel (ZEDM) - khu chế xuất thương mại tự do đầu tiên của Cuba.

Bí thư Thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz Canel Bermudez cùng tham gia hoạt động này với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Giới thiệu với hai nhà lãnh đạo Việt Nam và Cuba, Tổng Giám đốc Đặc khu ZEDM, bà Ana Teresa Igarza Martínez, cho biết đặc khu nằm tại cảng Mariel thuộc tỉnh Artemisa có diện tích khoảng 465 km2.

Được thành lập tháng 11/2013, Đặc khu ZEDM là dự án có tầm nhìn dài hạn và nằm trong quá trình cập nhật mô hình kinh tế Cuba. Đây là đặc khu kinh tế đầu tiên và duy nhất trên đảo quốc này tính đến thời điểm hiện tại.

Nguồn vốn đầu tư cho Đặc khu ZEDM ban đầu chủ yếu là của Cuba và Brazil với con số ước tính khoảng 900 triệu USD , trong đó 640 triệu là tín dụng của Brazil. Với vùng nước tự nhiên sâu và khả năng tiếp nhận những con tàu lớn nhất ghé thăm vùng Caribe, cảng Container Mariel có lưu lượng hàng năm xấp xỉ 300.000 TEU (đơn vị đo lường tương đương với một container 20ft).

Đến năm 2022, Đặc khu ZEDM đã cấp phép đầu tư cho 62 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký hơn 3 tỷ USD trong đó 56 dự án với tổng vốn hơn 1 tỷ USD đã thực sự đi vào hoạt động, tạo ra hơn 15.000 việc làm.

Cùng với các chính sách hiện có, Đặc khu đang xây dựng những cơ chế hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư nước ngoài; đồng thời có các giải pháp tháo gỡ khó khăn về nguyên, nhiên, vật liệu sản xuất, vận tải, thanh toán...

Tại khu vực kinh tế chiến lược này hiện có sự góp mặt của các doanh nghiệp đến từ 21 quốc gia, nổi bật là Mexico, Tây Ban Nha, Brazil, Bỉ, Hà Lan, Italy và Việt Nam. Việt Nam là quốc gia đứng thứ 2 về số dự án đầu tư tại Đặc khu ZEDM, trong đó có khu công nghiệp ViMariel, khu kinh tế đầu tiên và duy nhất do doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại đảo quốc Caribe.

Đánh giá cao hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam tại Đặc khu ZEDM, Bí thư Thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz Canel Bermudez khẳng định đây là minh chứng về tình hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa hai nước, cũng như những kỳ vọng phát triển trong quá trình hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước.

Nhấn mạnh Cuba đang phải trải qua một giai đoạn hết sức khó khăn do tác động của chính sách bao vây cấm vận kéo dài của Hoa Kỳ, Bí thư Thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba bày tỏ sự biết ơn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn sát cánh cùng Cuba và hy vọng hai bên sẽ đạt được nhiều thành công trong thời gian tới.

Chia sẻ với những đánh giá của nhà lãnh đạo Cuba, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng được đến thăm Đặc khu ZEDM; cho rằng đây là mô hình kinh tế tiềm năng, thử nghiệm những chính sách mới, đặc thù, trước khi nhân rộng, từ đó tạo ra động lực mạnh mẽ hơn cho nền kinh tế Cuba vượt qua khó khăn, thách thức hiện nay.

Chỉ rõ Việt Nam không bao giờ quên những tình cảm nghĩa tình mà Cuba đã dành cho Việt Nam trước đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định chủ trương của Đảng và Nhà nước và các nhà đầu tư Việt Nam mong muốn đóng góp sức mình giúp Cuba trong giai đoạn xây dựng và phát triển đất nước hiện này.

Các lĩnh vực được khuyến khích đầu tư tại Đặc khu ZEDM gồm công nghệ sinh học, nghiên cứu và sản xuất thuốc; công nghiệp bao bì; năng lượng tái tạo; nông nghiệp; công nghiệp thực phẩm; công nghiệp nói chung, tin học, truyền thông; du lịch, bất động sản và đầu tư vào cơ sở hạ tầng. Sản phẩm của các dự án đầu tư có thể được cung cấp cho thị trường nội địa và xuất khẩu ra các nước trong khu vực.

Với cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, hiện đại, có tính kết nối cao, ZEDM hứa hẹn mang lại nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư nước ngoài nói chung và Việt Nam nói riêng tại Cuba. Đây cũng là cầu nối giúp các nhà đầu tư, kinh doanh kết nối với thị trường khu vực Mỹ Latinh, Caribe và Nam Mỹ còn nhiều tiềm năng tăng trưởng trong tương lai.

Tiếp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã cùng với Bí thư Thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz Canel Bermudez đã trực tiếp tham quan một số dự án trong khu vực ZEDM, trong đó có khu công nghiệp ViMariel.

Nhân dịp này, hai nhà lãnh đạo Việt Nam và Cuba đã chứng kiến lễ công bố cấp giấy phép đầu tư cho hai doanh nghiệp Việt Nam là Công ty cổ phần đầu tư toàn cầu Thái Bình và công ty phân bón ATG.

