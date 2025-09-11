Tiền đạo Ivan Toney đưa ra nhận định gây bàn tán về chất lượng của Saudi Pro League so với Premier League.

Toney gây tranh cãi khi hạ thấp Premier League. Ảnh: Reuters.

Trong cuộc phỏng vấn với Guardian hôm 10/9, Toney chia sẻ: “Đối với tôi, Saudi Pro League (SPL) ngang tầm Premier League. Nếu Al Ahli thi đấu ở Premier League, chúng tôi đủ sức cạnh tranh top 4. SPL là giải đấu chất lượng, không nên bị đánh giá thấp. Hãy nhìn cách Al Hilal đánh bại Man City sẽ thấy".

Al Hilal từng gây chấn động khi hạ gục Man City 4-3 tại FIFA Club World Cup mùa hè vừa qua, trước khi dừng bước trước Chelsea - đội sau đó đánh bại PSG để lên ngôi vô địch.

Lời khẳng định của Toney lập tức tạo nên làn sóng tranh cãi trên mạng xã hội. Một CĐV bình luận trên X: “Toney đang đùa giỡn với giải đấu quê hương của mình sao?” Tài khoản khác viết: “Anh ta có hiểu mình đang nói gì không vậy".

Người hâm mộ khác lên tiếng: “SPL còn chưa vào nổi top 10 giải hay nhất thế giới chứ đừng nói đến việc so sánh với Premier League".

Theo bảng xếp hạng mới nhất của Opta, SPL chỉ đứng thứ 29 trên thế giới, trong khi Premier League vẫn giữ vị trí số một, xếp sau lần lượt là Serie A, La Liga và Bundesliga.

Trước những đánh giá trái chiều, Toney khẳng định yếu tố khí hậu tại Trung Đông khiến SPL trở nên khó khăn hơn các giải khác: “Hãy thử chơi bóng trong môi trường như một phòng xông hơi rồi sẽ biết".

Toney chia tay Brentford để gia nhập Al Ahli vào năm ngoái với mức phí 40 triệu bảng. Anh cùng CLB Saudi Arabia vừa vô địch AFC Champions League mùa trước.

