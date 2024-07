Tom Cruise khó chịu với Brad Pitt

Hai tài tử nảy sinh mâu thuẫn trong quá trình đóng "Interview with the Vampire: The Vampire Chronicles". Kể từ đó, họ không còn muốn hợp tác chung.

Theo In Touch, gần đây, sau khi xảy ra căng thẳng với Leonardo DiCaprio, Brad Pitt bước vào cuộc cạnh tranh ngầm với Tom Cruise khi tài tử đến Anh để ghi hình bộ phim đã mong đợi từ lâu, F1. Đây tác phẩm chính kịch hành động thể thao do Joseph Kosinski đạo diễn và Ehren Kruger viết kịch bản, kể về giải vô địch đua xe ôtô.

Do không ưa nhau từ trước, việc chồng cũ Angelina Jolie có mặt ở xứ sở sương mù nhiều tháng khiến Cruise mất thế độc tôn trong việc duy trì sự chú ý của khán giả. Nguồn tin kể ngôi sao Mission: Impossible đang rất không vui.

Tom Cruise khó chịu khi Brad Pitt đến Anh

Tom Cruise tự nhận mình là "người Anh" sau khi chuyển đến đây sống và làm việc từ năm 2021. Vài năm qua, các phần phim Mission: Impossible do anh đóng chính và sản xuất chủ yếu được ghi hình tại Anh cũng như một số quốc gia châu Âu khác. Có lần, Cruise bày tỏ: "Tôi cực kỳ thích ở đây!".

Mặc dù Cruise chưa bao giờ lên tiếng khẳng định, các nguồn tin thân cận kể rằng nam diễn viên xem nước Anh là "lãnh địa" của mình, thế nên Cruise không thoải mái nếu ai đó nhắc về quốc gia này cùng với tên một ngôi sao Hollywood khác.

Đáng nói, Cruise được cho là không hài lòng khi Pitt làm việc với Jerry Bruckheimer và Joseph Kosinski - bộ đôi mà Cruise từng thuê để hợp tác trong Top Gun: Maverick.

Brad Pitt trên phim trường ghi hình bộ phim F1. Ảnh: New York Times.

"Trong giới phim đã có nhiều lời đồn về việc Brad đủ sức chạm đến thành công như Tom và F1 của anh ấy có khả năng mang về tỷ USD sau khi ra rạp vào mùa hè năm sau. Tuy nhiên, viễn cảnh đó không được Tom ủng hộ", In Touch tiết lộ.

Nguồn tin này kể thêm: "Tom tin rằng Brad cố tình lấn lướt và hạ bệ anh. Cái tôi của Tom rất cao, anh ấy sẵn sàng bình luận những điều nhỏ nhặt về bộ phim mới của Brad. Nhưng hãy hiểu Brad, anh ấy sẽ có đủ lý lẽ để đáp trả".

Khi phóng viên liên hệ với Pitt và cả Cruise về những tin đồn đang gây xôn xao, cả hai tài tử đều giữ im lặng.

Tin đồn về trận chiến ngầm giữa hai tài tử hàng đầu rộ lên sau khi nhiều tờ báo đưa tin Pitt đang tập trung toàn bộ tâm huyết cho F1. Theo New York Times, Pitt và Damson Idris tập luyện vất vả suốt 24 tháng ròng rã để trở thành những tay đua cừ khôi nhất trước ngày phim bấm máy.

Trên phim trường, Pitt xuất hiện với chiếc quần yếm hở đến eo và đeo kính râm, trông giống những tay đua Công thức 1 chuyên nghiệp khác. Vận động viên Pierre Gasly của đội Alpine tỏ ra bất ngờ với nguồn năng lượng Pitt mang lại. Anh nói: "Thật đặc biệt mỗi khi gặp anh ấy. Brad là một huyền thoại".

Nguồn cơn của mối thù

Mối quan hệ giữa Tom Cruise và Brad Pitt luôn khiến công chúng bàn tán bởi ai cũng là diễn viên nằm trong top đầu, xây dựng chỗ đứng vững chắc ở Hollywood. Nhưng cũng vì thế, họ không ngừng bị đặt lên bàn cân so sánh.

Tom Cruise nổi lên như một ngôi sao tài năng của kinh đô điện ảnh vào thập niên 1980 với vai diễn đột phá trong Risky Business (1983) và Top Gun (1986). Thành công nối tiếp thành công đã góp phần giúp anh khẳng định vị thế người đàn ông hàng đầu.

Tương tự, sự nghiệp của Pitt thăng tiến nhờ vai J.D. ở Thelma & Louise (1991) và sau đó là vai Paul trong A River Runs Through It (1992). Cái tên này nổi lên muộn hơn một chút so với Cruise, nhưng vì sức hút quá lớn, Pitt trở thành "đối thủ" trực tiếp của đàn anh.

Năm 1994, họ có cơ hội đóng chung phim Interview with the Vampire: The Vampire Chronicles (1994). Theo The Sun, quá trình sản xuất dự án diễn ra căng thẳng vì Pitt và Cruise luôn kèn cựa nhau, không tìm thấy tiếng nói chung. Một số tin đồn nói rằng hai người thậm chí còn xảy ra cãi vã.

Tom Cruise và Brad Pitt trong Interview with the Vampire: The Vampire Chronicles (1994). Ảnh: Closeronline.

Pitt trước đó từng thừa nhận Cruise đã "làm phiền" anh. "Có một thời điểm trong quá trình quay phim, tôi thực sự ghét anh ấy. Anh ấy như thể người Bắc Cực, còn tôi lại là người Nam Cực. Sự cạnh tranh ngầm đã cản trở bất kỳ cuộc trò chuyện thực sự nào giữa chúng tôi".

Căng thẳng chưa dừng ở đó, cho đến năm 2009, họ đối đầu trực diện tại phòng vé với các bộ phim về Thế chiến II: Brad đóng chính phim Inglourious Basterds và Cruise gây chú ý với Valkyrie. Trả lời phỏng vấn, Pitt đã ám chỉ Valkyrie là "bộ phim lố bịch".

Theo In Touch, hiềm khích giữa Pitt và Cruise từ bộ phim Interview with the Vampire: The Vampire Chronicles vẫn kéo dài cho đến nay. Mặc dù cố né tránh nhắc đến đối phương trên truyền thông, ai cũng biết Pitt và đàn anh chẳng ưa nhau. "Với việc Brad quay phim ở Anh, Tom đang nắm bắt mọi cơ hội để chỉ trích đồng nghiệp", tờ báo viết.