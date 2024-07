Tuổi 32 của Selena Gomez

Trên Instagram, Selena Gomez đăng ảnh selfie cùng Steve Martin và Martin Short, bạn diễn trong Only Murders in the Building, và bày tỏ lòng biết ơn khi bước sang tuổi 32. Cô viết: "Tôi rất biết ơn khi xung quanh mình là những người thúc đẩy tôi tốt hơn, thử thách tôi, nhắc nhở tôi ngày qua ngày rằng mỗi khoảnh khắc đều là một món quà. Cảm ơn Chúa vì đã cho con sống trong thời đại này. Thật tuyệt vời".