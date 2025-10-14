'Tội đồ' của tuyển Brazil trước Nhật Bản lên tiếng

Thất bại 2-3 của Brazil trước Nhật Bản tối 14/10 ở Tokyo khép lại chuỗi bất bại dưới thời Carlo Ancelotti và biến trung vệ Fabricio Bruno thành tâm bão chỉ trích sau hai sai lầm dẫn đến bàn thua.

Phút 51, cầu thủ thuộc biên chế Cruzeiro - Fabricio Bruno - chuyền hỏng trong vòng cấm, biếu không cơ hội để Minamino gỡ hòa cho Nhật Bản. Chưa đầy 10 phút sau, nỗ lực phá bóng bất thành của anh lại khiến bóng bay ngược vào lưới nhà.

Trong khu vực phỏng vấn sau trận, Fabrício Bruno không trốn tránh trách nhiệm. Anh thừa nhận lỗi thuộc về mình và gửi lời xin lỗi người hâm mộ: “Tôi đã mắc sai lầm, và xin lỗi người dân Brazil. Nhưng một pha bóng không thể định nghĩa tôi là cầu thủ như thế nào”.

Trung vệ 28 tuổi cho rằng bóng đá luôn có sai số, và điều quan trọng là đứng dậy từ những cú ngã. Anh nói việc mắc lỗi là “điều chỉ xảy ra với những người thực sự ở trên sân”, đồng thời khẳng định sẽ giữ tinh thần mạnh mẽ để tìm kiếm cơ hội mới.

Trước câu hỏi liệu sai lầm này có khiến anh đánh mất chỗ đứng trong kế hoạch của Ancelotti, Fabricio Bruno phản ứng quyết liệt: “World Cup còn xa. Một trận đấu hay một pha bóng không thể định nghĩa tôi. Tôi chỉ mong mọi người đừng hèn nhát mà đóng đinh tôi vì một lỗi không may”.

Bất chấp sai lầm cá nhân, hậu vệ này cho rằng hiệp một của Brazil vẫn cho thấy nhiều điểm tích cực. “Đây sẽ là bài học quý giá, để mang những điều tốt từ trận này đi tiếp”, anh nói.

Theo thống kê, Fabrício Bruno đá chính cả bốn trận của Brazil trong năm 2025, đạt tỷ lệ chuyền chính xác 95%, nhưng cũng mắc hai lỗi phòng ngự nghiêm trọng. Trận gặp Nhật Bản, anh nhận điểm 6,5 từ Sofascore - con số phản ánh đúng một đêm đáng quên trong màu áo vàng-xanh.