Tóc Tiên và Touliver hiện tại

Thời gian qua, nghi vấn Tóc Tiên và Touliver rạn nứt gây xôn xao dư luận, kéo theo nhiều bàn tán. Cả hai thường xuất hiện ở những nơi khác nhau thay vì đi chung như trước. Cách đây vài tháng, Touliver vẫn bình luận dưới bài đăng của Tóc Tiên. Tới gần đây, cả hai không còn tương tác với nhau dù vẫn hoạt động mạng xã hội.
Tóc Tiên cũng được cho là đã rời khỏi căn nhà cũ. Qua các hình ảnh, clip do Tóc Tiên đăng tải, cộng đồng mạng chỉ ra nơi ở hiện tại của cô khác hẳn trước đây. Đáng nói, bất chấp tin đồn gây xôn xao, Tóc Tiên và Touliver vẫn giữ im lặng, không lên tiếng phản hồi.
Trên trang cá nhân, Tóc Tiên vẫn chia sẻ hình ảnh khi đi diễn, tham gia sự kiện hoặc du lịch, cà phê, gặp gỡ bạn bè. Chỉ có điều Touliver không còn hiện diện trên mạng xã hội của nữ ca sĩ như trước đó. Những ngày qua có lẽ cũng là thời gian khó khăn của Tóc Tiên. Cô vướng nhiều tranh luận khác nhau ở các chương trình và phải lên tiếng giải thích.
Mới đây, khi tham gia chương trình Gia đình Haha, Tóc Tiên bị chê biểu cảm đôi lúc hơi lố, muốn giành sự chú ý. Sau đó, nữ ca sĩ giải thích mỗi lần gặp gì thú vị, cô hay hyper (tăng động). “Tăng động không ngồi im một chỗ được, lại thêm tông giọng nữ cao hơi chóe. Nên tập 12 có vẻ ồn hơn các tập trước. Đôi lúc mình cũng nghĩ mình có bị dư thừa năng lượng không. Mình biết đôi khi năng lượng của mình quá mạnh, lấn át người khác, nhưng mình hoàn toàn không có ý chèn ép hay áp đặt ai. Bản năng đội trưởng của mình khá mạnh. Từ bé tới lúc đi học luôn làm lớp trưởng. Nên nhiều khi bị hiểu nhầm là hiếu chiến, hiếu thắng”, ca sĩ cho biết.
Ngoài ra, trong sự kiện giữa tháng 8, cô bị nhận xét lạnh lùng vì không tương tác với fan. Sau đó, Tóc Tiên giải thích thời điểm đó, trời mưa lớn, cô bị gió biển táp vào mặt nên phải che chắn. Hay khi được xác nhận là khách mời chặng 4 của Gia đình Haha, Tóc Tiên chia sẻ: “Đợt đó đi ngoan, ăn giỏi, chơi vui, ngủ sớm. Không biết lúc lên sóng có bị evil edit không nữa”. (Evil edit là cụm từ chỉ cách biên tập ác ý nhằm tạo yếu tố giật gân trong game show). Chia sẻ của Tóc Tiên khiến nhiều khán giả, đặc biệt fan của Gia đình Haha không đồng tình.
Tóc Tiên và Touliver tổ chức hôn lễ vào năm 2020 tại Đà Lạt. Hồi đầu năm, để kỷ niệm 5 năm cưới, cả hai còn mặc lại bộ đồ họ sử dụng trong hôn lễ để chụp ảnh. Ngoài ra, trong bài phỏng vấn với Tri Thức - Znews sau khi chiến thắng Chị đẹp đạp gió, Tóc Tiên bày tỏ cô may mắn khi có Touliver bên cạnh. “Tôi nghĩ tôi và anh Hoàng đã bổ sung cho nhau rất nhiều. Chúng mình không cố thay đổi nhau, mà học cách chấp nhận và trân trọng sự khác biệt. Đó cũng là nguyên tắc của cả hai khi bước vào cuộc sống hôn nhân. Anh ấy không chỉ là chỗ dựa mà còn là người lắng nghe và đồng hành với Tiên qua mọi thăng trầm”, Tóc Tiên chia sẻ.
Sách hay về tình yêu
Đã có nhiều sách, tác phẩm viết về tình yêu - câu chuyện của trái tim ấm nóng, thứ tình cảm thường được cho là phức tạp. Dưới “cái đầu lạnh” của những lý thuyết triết học, góc nhìn tâm lý học, tình yêu hiện lên sáng rõ nhưng cũng không thiếu cảm xúc.
Nghệ thuật yêu của nhà phân tâm học Erich Fromm xuất bản năm 1957. Đến nay, cuốn sách được dịch ra 34 thứ tiếng với hàng triệu bản in. Nó vừa là công trình nghiên cứu lý thuyết, vừa là cuốn sách tâm tình, gợi mở bạn đọc hiểu về bản chất của yêu.