Tóc Tiên và Touliver hiện tại

Mới đây, khi tham gia chương trình Gia đình Haha, Tóc Tiên bị chê biểu cảm đôi lúc hơi lố, muốn giành sự chú ý. Sau đó, nữ ca sĩ giải thích mỗi lần gặp gì thú vị, cô hay hyper (tăng động). “Tăng động không ngồi im một chỗ được, lại thêm tông giọng nữ cao hơi chóe. Nên tập 12 có vẻ ồn hơn các tập trước. Đôi lúc mình cũng nghĩ mình có bị dư thừa năng lượng không. Mình biết đôi khi năng lượng của mình quá mạnh, lấn át người khác, nhưng mình hoàn toàn không có ý chèn ép hay áp đặt ai. Bản năng đội trưởng của mình khá mạnh. Từ bé tới lúc đi học luôn làm lớp trưởng. Nên nhiều khi bị hiểu nhầm là hiếu chiến, hiếu thắng”, ca sĩ cho biết.