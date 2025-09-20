H'Hen Niê sinh con

H'Hen Niê vừa sinh con gái đầu lòng. Với vợ chồng hoa hậu, đây là khoảnh khắc thiêng liêng và rất đáng quý.

Sáng 20/9, H’Hen Niê thông báo đã sinh con đầu lòng. Trên trang cá nhân, hoa hậu viết: “Con biết ơn vì cuộc đời đã cho con được trải qua khoảnh khắc kỳ diệu này. Cả nhà ơi, mẹ tròn con vuông rồi ạ. ​Khoảnh khắc sao mà thiêng liêng quá, Hen chỉ biết nói lời biết ơn và cảm ơn. Cảm ơn mẹ đã sinh ra con, để con thấu hiểu sâu sắc sự hy sinh, vất vả của mẹ ngày ấy. Cảm ơn con yêu đã cho mẹ được làm mẹ của con. Cảm ơn chồng đã luôn ở bên cạnh”.

Trong khi đó, ông xã của H’Hen Niê cũng bày tỏ niềm hạnh phúc khi gia đình đón chào thành viên mới. Anh tâm sự: “Cả nguồn sống bỗng chốc thu bé lại vừa bằng một cô gái. Với mình chắc là câu diễn tả đúng nhất khoảnh khắc được nhìn thấy cô gái của chúng ta chào đời”.

Vợ chồng H'Hen Niê hạnh phúc khi con gái chào đời. Ảnh: FBNV.

Tuấn Khôi nhắn nhủ thêm bà xã: “Anh đã thấy được sự mạnh mẽ, kiên cường và phi thường của em. Em đã chịu đựng những cơn đau tưởng chừng không thể vượt qua, đã dồn hết sức lực và sự dũng cảm để mang thiên thần nhỏ đến với thế giới này. Cảm ơn em vì đã ban cho anh món quà quý giá nhất trên đời. Khoảnh khắc được nhìn thấy con, được nghe tiếng khóc đầu đời của con anh đã vỡ oà cảm xúc”.

H’Hen Niê xác nhận đăng ký kết hôn với nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi vào tháng 2. Một tháng sau, hoa hậu tổ chức lễ cưới tại quê nhà cô ở Đắk Lắk.

Hai người có 7 năm yêu nhau, nhưng từng chia tay một thời gian ngắn. Thậm chí trên Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, hoa hậu bật khóc và thừa nhận chưa thể vượt qua nỗi đau của mối tình tan vỡ. Sau đó, họ quay về bên nhau, đồng thời thoải mái hơn trong việc công khai tình cảm.