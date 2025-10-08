Tóc Tiên nói về ngoại hình khác lạ

Trước những ý kiến cho rằng ngoại hình của Tóc Tiên ngày càng thay đổi, nữ ca sĩ chia sẻ cô thích thử những phong cách trang điểm, thời trang khác nhau.

Sau những bàn tán về ngoại hình và nghi vấn chỉnh sửa mũi, Tóc Tiên mới lên tiếng thông qua kênh thông báo cá nhân. Theo nữ ca sĩ, cô biết bản thân thích hợp với điều gì nhất. Bộ trang phục, kiểu trang điểm trong loạt ảnh gây tranh luận do cô tự chọn lựa, quyết định.

"Toàn bộ look hôm qua là tự tôi styling hết. Hồi bé tôi không hề thích chơi búp bê, nhưng lớn hơn tôi lại thích tự mix match cho bản thân. Đôi khi bí layout, tôi mới cầu cứu stylist. Nhưng tôi rất thích những dịp sự kiện như thế này, vì khi đó tôi được tha hồ thử nghiệm các look mới mà lúc đi diễn không thể làm", Tóc Tiên chia sẻ.

Ngoại hình gần đây của Tóc Tiên gây bàn tán. Ảnh: FBNV.

Cô nói thêm: “Ví dụ cái tóc hôm qua mà đi diễn là bê bết, rơi rụng chắc luôn hay cả lớp trang điểm dưới ánh đèn của sân khấu biểu diễn sẽ làm mặt sưng húp. Tôi biết dạo này người ta hay nói tôi giống người này, người kia nhưng mọi người đang bị hiệu ứng là chông chênh quan điểm. Trong khi trước đây tôi vẫn bị nói giống lum la. Nhưng, ai khen tôi giống Thư Kỳ tôi ưng".

Từ chia sẻ trên, Tóc Tiên được cho là phủ nhận chuyện phẫu thuật thẩm mỹ. Sự thay đổi ngoại hình đến từ việc cô thử nghiệm những phong cách mới.

Trong đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội cách đây ít ngày, ngoại hình của Tóc Tiên gây bàn tán. Trong clip, phần mũi của Tóc Tiên được nhận xét khác lạ, thẳng hơn so với trước. Trước đó, trong clip hóa thân thành nàng tiên cá đăng tải vào cuối tháng 9, Tóc Tiên cũng nhận nhiều bình luận rằng gương mặt khác lạ.

Khoảng một năm qua, Tóc Tiên có nhiều hoạt động lĩnh vực giải trí, tham gia chương trình Chị đẹp, Tân binh toàn năng. Mới đây, cô cũng là khách mời ở chương trình Gia đình Haha. Nữ ca sĩ vướng một số tranh luận, chẳng hạn việc bị tố chảnh chọe, che mặt khi gặp fan hay có biểu cảm được nhận xét lố ở Gia đình Haha. Tuy nhiên, nữ ca sĩ đều nhanh chóng lên tiếng giải đáp.