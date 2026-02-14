Toan tính của MU ở vị trí Maguire

"Quỷ đỏ" tính chuyện tăng cường vị trí trung vệ với một cái tên từ Juventus trong khi vẫn đàm phán giữ chân Harry Maguire trước mùa giải mới.

Harry Maguire vẫn muốn ở lại MU. Ảnh: Reuters.

Manchester United đang lên kế hoạch gia cố hàng thủ cho mùa hè. Trung vệ được xác định là vị trí cần nâng cấp, nhất là khi hợp đồng của Harry Maguire sẽ hết hạn vào tháng 6.

Theo TuttoSport, MU là một trong những CLB Premier League quan tâm tới Pierre Kalulu của Juventus. Hậu vệ 25 tuổi ra sân 34 trận mùa này, ghi 2 bàn và có 5 kiến tạo. Anh cũng có 4 lần khoác áo đội tuyển Pháp và đang được trao nhiều cơ hội hơn trước thềm World Cup. Kalulu được định giá khoảng 24 triệu bảng.

Juventus mở đàm phán gia hạn hợp đồng vì muốn giữ cầu thủ này. Dù vậy, sự quan tâm từ MU vẫn tồn tại. Với kinh nghiệm thi đấu tại Champions League và môi trường quốc tế, Kalulu được xem là phương án phù hợp nếu Maguire rời Old Trafford.

Trong kỳ chuyển nhượng tháng 1, MU không chiêu mộ tân binh lớn nào dù đang cạnh tranh suất dự Champions League. Đội bóng của Michael Carrick hiện đứng thứ tư tại Premier League, hơn Chelsea một điểm. Tuy nhiên, do chưa xác định rõ tương lai vị trí HLV trưởng, ban lãnh đạo không muốn đầu tư dài hạn khi chưa biết ai sẽ dẫn dắt mùa tới.

Dù tìm kiếm phương án thay thế, MU vẫn có xu hướng giữ Maguire. Chelsea và Everton được cho là sẵn sàng tiếp cận nếu anh trở thành cầu thủ tự do. Song các nguồn tin cho biết MU "ngày càng có khả năng" gia hạn hợp đồng với trung vệ người Anh.

Maguire hiện hưởng lương khoảng 180.000 bảng mỗi tuần và có thể phải giảm thu nhập nếu ký mới. Anh được cho là muốn ở lại, nhất là khi đang thường xuyên đá chính dưới thời Carrick. Sự ổn định và kinh nghiệm của Maguire được xem là cần thiết nếu MU bổ nhiệm HLV mới sau mùa giải.

Phong độ gần đây của Maguire cũng giúp anh lọt vào tầm ngắm của HLV Tuchel trên tuyển Anh khi World Cup 2026 đang đến gần.

Highlights West Ham 1-1 Manchester United Rạng sáng 11/2, MU hòa West Ham với tỷ số 1-1 thuộc vòng 26 Premier League.