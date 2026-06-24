Toàn cảnh vụ dùng AI sửa thư trúng tuyển Đại học Columbia của Bảo Ngọc

Những ngày qua, Bảo Ngọc vướng tranh cãi xoay quanh việc trúng tuyển Đại học Columbia. Trưa 24/6, hoa hậu tiếp tục lên tiếng giải thích.

Ngay trước thềm tham dự Miss World, Hoa hậu Bảo Ngọc trở thành tâm điểm trên mạng xã hội. Vụ việc xuất phát từ bài đăng trên trang cá nhân thông báo việc trúng tuyển chương trình Thạc sĩ Khoa học và Chính sách Môi trường tại Trường Quan hệ Quốc tế và Công vụ (SIPA), Đại học Columbia (Mỹ) của nàng hậu.

Bị cộng đồng liêm chính khoa học phát hiện sửa thư nhập học

Chia sẻ bài đăng để khoe thành tích học tập nhưng Bảo Ngọc nhanh chóng gây tranh cãi khi nhiều cư dân mạng chỉ ra một số điểm bất thường trong hình ảnh chụp thư mời nhập học. Cụ thể, cụm từ "no tuition" (miễn học phí) bị hiển thị thành "ho tuition", tên Giám đốc chương trình Tiến sĩ Steven Cohen được ghi là Steve Cohen.

Ngoài ra, phần đầu thư ghi người nhận trúng tuyển chương trình Thạc sĩ Hành chính công chuyên ngành Khoa học và Chính sách Môi trường, nhưng ở cuối thư lại đề cập đến nội dung đào tạo về chính sách kinh tế. Những vấn đề trên khiến nhiều người nghi ngờ văn bản đã bị chỉnh sửa hoặc ghép từ một thư mời khác. Từ đó, họ đặt câu hỏi về thực hư việc Bảo Ngọc có thực sự trúng tuyển Đại học Columbia hay không.

Sau đó, Bảo Ngọc chỉnh sửa bài đăng, thay thế hình ảnh gây tranh cãi bằng một thư mời khác. Nội dung bức thư mới hiển thị cô nhận khoản hỗ trợ tài chính trị giá 15.000 USD chứ không phải "học bổng toàn phần" như nhiều người hiểu trước đó.

Bảo Ngọc là tâm điểm gây tranh luận những ngày qua. Ảnh: FBNV.

Sự việc nhanh chóng lan truyền trên nhiều diễn đàn và mạng xã hội. Không ít ý kiến bày tỏ lo ngại ồn ào ảnh hưởng đến hình ảnh của Bảo Ngọc trước thềm tham dự Miss World lần thứ 73.

Bảo Ngọc vốn được biết đến là một trong những hoa hậu có hình ảnh tích cực, thành tích học tập nổi bật. Cô tốt nghiệp ngành Quản trị Kinh doanh tại Trường Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP.HCM), sở hữu chứng chỉ IELTS 8.0 và từng nhận nhiều học bổng quốc tế như học bổng 10.000 AUD của Đại học New South Wales (Australia), học bổng SEED do Chính phủ Canada tài trợ và học bổng của Đại học Quốc gia Singapore. Vì vậy, những nghi vấn liên quan đến thư trúng tuyển lần này được cho là ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín và hình ảnh của cô.

Trưa 23/6, Bảo Ngọc lần đầu lên tiếng về vụ việc. Cô khẳng định thư trúng tuyển là văn bản do Đại học Columbia cấp và các thông tin về trường, chương trình đào tạo cũng như kết quả tuyển sinh không có bất kỳ sự thay đổi nào so với tài liệu gốc. Theo hoa hậu, nhằm đảm bảo quyền riêng tư, ê-kíp đã che một số thông tin cá nhân và quá trình xử lý hình ảnh này đã dẫn đến một số hiểu nhầm không đáng có. Vì thế, sau khi rà soát, ê-kíp đã thay thế hình ảnh mới rõ ràng hơn nhưng vẫn giữ nguyên nội dung tài liệu gốc trong phạm vi được phép công khai.

Bảo Ngọc cũng gửi lời cảm ơn những góp ý từ khán giả và cho biết sẽ cẩn trọng hơn khi chia sẻ các thông tin cá nhân.

Bảo Ngọc thừa nhận ê-kíp đã chỉnh sửa thư mời từ nhà trường, dẫn đến sai sót thông tin. Ảnh: FBNV.

Thừa nhận chỉnh sửa và xin lỗi

Tuy nhiên, sau phản hồi đầu tiên, tranh cãi vẫn chưa lắng xuống. Nhiều khán giả tiếp tục đặt câu hỏi về việc hai bức thư mời thể hiện mức hỗ trợ tài chính khác nhau. Trong thư đầu tiên, nhiều người hiểu rằng Bảo Ngọc được miễn toàn bộ hoặc phần lớn học phí, trong khi thư được cập nhật sau đó chỉ ghi khoản hỗ trợ trị giá 15.000 USD .

Đến trưa 24/6, Bảo Ngọc tiếp tục phát đi thông cáo giải thích chi tiết. Cô một lần nữa khẳng định việc trúng tuyển chương trình Thạc sĩ "Environmental Science and Policy" tại SIPA, Đại học Columbia là chính xác. Toàn bộ quá trình nộp hồ sơ, xét tuyển đều được thực hiện theo quy trình chính thức của nhà trường.

Hoa hậu 2 lần lên tiếng giải thích về ồn ào. Ảnh: FBNV.

Theo Bảo Ngọc, thư mời nhập học ban đầu dành cho kỳ tuyển sinh mùa hè năm 2026 có ghi khoản hỗ trợ tài chính trị giá 15.000 USD . Tuy nhiên, do đã lên kế hoạch tham gia Miss World 2026 từ trước, cô chủ động xin lùi thời gian nhập học sang năm 2027 và được nhà trường chấp thuận. Vì vậy, khoản hỗ trợ tài chính sẽ được trường xem xét lại khi cô chính thức nhập học vào năm 2027.

Về lỗi trong hình ảnh thư mời, Bảo Ngọc cho biết quản trị viên fanpage đã sử dụng công cụ AI để hỗ trợ che thông tin cá nhân. Trong quá trình xử lý, AI tự động tái tạo sai một số ký tự trên văn bản, dẫn đến những lỗi như dòng chữ "ho tuition" thay vì "no tuition".

Người đẹp nhấn mạnh đây là lỗi kỹ thuật phát sinh ngoài ý muốn và ê-kíp đã thiếu cẩn trọng khi không đối chiếu lại với tài liệu gốc trước khi đăng tải. Cô khẳng định không có bất kỳ cá nhân nào cố ý chỉnh sửa nội dung thư tuyển sinh nhằm thay đổi kết quả tuyển sinh hoặc tạo ra thông tin sai lệch.

Đối với khoản hỗ trợ tài chính 15.000 USD , Bảo Ngọc cho biết ban đầu cô không đăng tải thông tin đầy đủ là bởi không nhập học trong năm 2026. Trong khi đó, khoản học bổng 15.000 USD chỉ dành cho kỳ học 2026. Nó không còn là điều kiện chắc chắn sau khi thời gian nhập học của cô được chuyển sang năm 2027. Do đó, việc không công bố đầy đủ thông tin học bổng trong bài đăng đầu tiên không nhằm tạo ấn tượng cô nhận học bổng toàn phần hay mức hỗ trợ cao hơn thực tế.

Người đẹp cho biết ngay khi phát hiện sai sót, cô đã chủ động gỡ bài đăng để tránh gây hiểu lầm, đồng thời nhận trách nhiệm về sự sơ suất trong quá trình chia sẻ thông tin và gửi lời xin lỗi tới khán giả.

Sự việc liên quan đến hoa hậu vẫn đang tiếp tục gây bàn tán trên mạng xã hội kéo theo nhiều ý kiến trái chiều. Không ít khán giả đặt nghi vấn nàng hậu “phông bạt”, trong khi số khác bày tỏ sự thất vọng, tiếc nuối khi Bảo Ngọc vướng ồn ào không đáng có ngay trước thời điểm thi Miss World lần thứ 73.