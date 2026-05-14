Toàn cảnh trục Hàng Xanh - Bình Triệu được đầu tư hơn 10.000 tỷ cải tạo

TP.HCM vừa giao liên danh doanh nghiệp gồm Công ty TNHH Đối tác công tư CII và Công ty cổ phần Xây dựng hạ tầng IMIC lập hồ sơ dự án chỉnh trang toàn diện trục giao thông từ ngã tư Hàng Xanh đến cầu Bình Triệu. Đây là một trong những khu vực có mật độ giao thông cao bậc nhất thành phố, thường xuyên quá tải giao thông nhiều năm qua.
Theo yêu cầu của thành phố, nhà đầu tư sẽ hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi trong 3 tháng, làm cơ sở xem xét triển khai dự án theo phương thức đối tác công tư (PPP).
Trục giao thông Hàng Xanh - Bình Triệu.
Dự án có quy mô khoảng 27 ha, kéo dài từ ngã tư Hàng Xanh đến khu vực cầu Bình Triệu với tổng vốn đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng.
Trục giao thông Hàng Xanh - Bình Triệu kéo dài chưa đến 4 km nhưng mỗi ngày phải gánh lượng lớn phương tiện. Đây được xem là một trong những điểm nghẽn giao thông lớn của TP.HCM.
Nơi đây tập trung lượng phương tiện lớn từ trung tâm thành phố di chuyển ra Quốc lộ 13, Bến xe Miền Đông cũ và các khu vực thuộc tỉnh Bình Dương cũ.
Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, các tuyến đường huyết mạch như Xô Viết Nghệ Tĩnh, Nguyễn Xí, Quốc lộ 13 thường xuyên trong tình trạng ùn ứ, đặc biệt vào giờ cao điểm.
Mặt đường hẹp, nhiều giao lộ chồng chéo cùng mật độ dân cư dày đặc khiến việc tổ chức giao thông gặp nhiều khó khăn.
Nhiều người dân chọn cách luồn lách vào những con hẻm nhỏ như mê cung để thoát khỏi dòng xe kẹt cứng.
Ở một số đoạn, hạ tầng xuống cấp rõ rệt, vỉa hè bị chiếm dụng, rác thải và vật dụng sinh hoạt tràn ra lối đi, khiến không gian dành cho người đi bộ ngày càng thu hẹp.
Một điểm đáng chú ý là phương án thanh toán cho nhà đầu tư dự kiến bằng quỹ đất của Bến xe Miền Đông cũ. Một phần quỹ đất sẽ dùng làm tái định cư và công trình công cộng, phần còn lại khai thác để hoàn vốn.
Với vị trí trung tâm của khu vực Hàng Xanh - Bình Triệu, dự án được kỳ vọng tháo gỡ áp lực giao thông kéo dài tại cửa ngõ Đông Bắc thành phố, đồng thời tái định hình không gian đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại hơn trong tương lai.
