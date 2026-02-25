Toàn cảnh Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết 79 và 80

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, quán triệt nội dung trọng tâm của Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, quán triệt nội dung trọng tâm của Nghị quyết số 79-NQ/TW về phát triển kinh tế Nhà nước. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN.

Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình trình bày nội dung trọng tâm Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW về phát triển kinh tế Nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN.

Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế Nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam diễn ra sáng nay.

Nghị quyết 80 “Về phát triển văn hóa Việt Nam” chứa đựng nhiều nội dung, bao trùm toàn diện với phương thức và tư duy mới, mang tính đột phá. Thực hiện trọn vẹn, hiệu quả cao khát vọng, mục tiêu, các nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết, chắc chắn chúng ta sẽ tạo ra được vị thế và tầm vóc mới của nền văn hóa Việt Nam.

