Toàn cảnh Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết 79 và 80

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng Nhà nước dự hội nghị tại điểm cầu Hội trường Diên Hồng. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN.
Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN.
Đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN.
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN.
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu chính Hội trường Diên Hồng. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, quán triệt nội dung trọng tâm của Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN.
Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, quán triệt nội dung trọng tâm của Nghị quyết số 79-NQ/TW về phát triển kinh tế Nhà nước. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN.
Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình trình bày nội dung trọng tâm Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW về phát triển kinh tế Nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN.
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN.
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN.
