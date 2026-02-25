Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Toàn cảnh Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết 79 và 80

  • Thứ tư, 25/2/2026 11:07 (GMT+7)
  • 53 phút trước

Sáng 25/2, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW về phát triển kinh tế Nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam của Bộ Chính trị.

Nghi quyet 79 anh 1

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng Nhà nước dự hội nghị tại điểm cầu Hội trường Diên Hồng. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Nghi quyet 79 anh 2

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN.
Nghi quyet 79 anh 3

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN.

Nghi quyet 79 anh 4

Đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN.
Nghi quyet 79 anh 5

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN.
Nghi quyet 79 anh 6

Đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN.
Nghi quyet 79 anh 7

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu chính Hội trường Diên Hồng. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Nghi quyet 79 anh 8

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu chính Hội trường Diên Hồng. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Nghi quyet 79 anh 9

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, quán triệt nội dung trọng tâm của Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN.
Nghi quyet 79 anh 10

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, quán triệt nội dung trọng tâm của Nghị quyết số 79-NQ/TW về phát triển kinh tế Nhà nước. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN.
Nghi quyet 79 anh 11

Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình trình bày nội dung trọng tâm Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW về phát triển kinh tế Nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN.
Nghi quyet 79 anh 12

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN.
Nghi quyet 79 anh 13

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN.

Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết số 79 và 80 của Bộ Chính trị

Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế Nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam diễn ra sáng nay.

5 giờ trước

Những vấn đề mới, cốt lõi trong nghị quyết 80 về Phát triển văn hóa

Nghị quyết 80 “Về phát triển văn hóa Việt Nam” chứa đựng nhiều nội dung, bao trùm toàn diện với phương thức và tư duy mới, mang tính đột phá. Thực hiện trọn vẹn, hiệu quả cao khát vọng, mục tiêu, các nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết, chắc chắn chúng ta sẽ tạo ra được vị thế và tầm vóc mới của nền văn hóa Việt Nam.

1 giờ trước

Những cuốn sách của Tổng Bí thư Tô Lâm

Tổng Bí thư Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn được tái bản nhiều lần.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân, 125 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân - Giá trị lý luận và thực tiễn, Tham nhũng và hoạt động của Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam là một số tác phẩm tiêu biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.

https://www.vietnamplus.vn/hoi-nghi-toan-quoc-hoc-tap-quan-triet-cac-nghi-quyet-so-79-va-80-cua-bo-chinh-tri-post1095397.vnp?gidzl=9yUb4Zgh078bqQ4NERG8V2FHgHacv0fvFDEl7oFc1omnq_H8VBLKA3A5_4yiuGekCjJ_JJ4hL91IFQ0CTG

TTXVN

Nghị quyết 79 Tô Lâm Tổng Bí thư Tô Lâm Ban Bí thư Nghị quyết 79 Nghị quyết 80

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý