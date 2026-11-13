Toàn cảnh 3 cầu vượt sông Hồng xây lắp nhanh hơn kế hoạch

Theo báo cáo mới nhất của Sở Xây dựng Hà Nội, trong 7 dự án cầu vượt sông Hồng đang được thành phố triển khai, có 3 dự án gồm cầu Trần Hưng Đạo, Hồng Hà và Mễ Sở đạt giá trị xây lắp vượt kế hoạch. Trong khi đó, 4 dự án còn lại vẫn chưa đạt tiến độ theo kế hoạch điều chỉnh, chủ yếu do vướng mắc về giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật. Hình ảnh tại công trường cầu Trần Hưng Đạo những ngày đầu tháng 11.