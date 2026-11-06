Hiện trạng loạt căn hộ dự kiến phải di dời tại dự án CT6 Kiến Hưng

Ông Quang cho biết nhiều cư dân đã quen với cuộc sống tại đây, không muốn di dời dù điều kiện sinh hoạt còn bất tiện. "Điều người dân mong muốn là các vấn đề pháp lý cần được làm rõ bằng văn bản, giấy tờ cụ thể, có đầy đủ căn cứ và thời gian thực hiện. Chúng tôi cần biết quyền lợi của mình được giải quyết như thế nào khi di dời. Việc thay đổi nơi ở sẽ kéo theo nhiều xáo trộn, không dễ dàng khắc phục chỉ bằng một khoản tiền đền bù", ông Quang nói.