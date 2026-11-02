Cư dân sống thấp thỏm chờ ngày xử lý vi phạm tại HH Linh Đàm

Ông Phạm Ngọc Tuân (47 tuổi) đã sinh sống khoảng 11 năm trong căn hộ rộng 54 m2 tại HH Linh Đàm cùng 3 thành viên trong gia đình. Theo ông, cuộc sống tại đây có nhiều điểm thuận tiện như giao thông thuận lợi, dễ di chuyển, các khu vực chợ, trường học, công viên và cơ sở y tế đều ở gần nhà. Ông Tuân nhận định kết cấu và hệ thống phòng cháy, chữa cháy của các tòa nhà vẫn ổn định. Một số hạng mục hạ tầng trong khu nhà đã xuống cấp là tình trạng khó tránh sau nhiều năm sử dụng.