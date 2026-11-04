12 dự án sai phạm của Tập đoàn Mường Thanh

Với nghị quyết vừa được thông qua, Hà Nội có cơ sở để triển khai các bước xử lý tiếp theo đối với những tồn tại kéo dài tại 12 công trình, dự án liên quan đến Tập đoàn Mường Thanh. Công trình nào được tồn tại có điều kiện, phần diện tích nào phải phá dỡ hoặc chuyển đổi công năng và những cư dân nào thuộc diện được bồi thường, hỗ trợ sẽ được xác định trong phương án cụ thể của từng dự án. Hình ảnh tại khu vực dự án VP5 Linh Đàm, chủ đầu tư xây dựng từ 29 lên 33 tầng, số căn hộ từ 216 lên 805 căn so với quy hoạch được phê duyệt.