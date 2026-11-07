Tháo dỡ loạt nhà mặt phố phục vụ dự án Trục không gian Quốc lộ 1A

Tại 18 phường, xã của Hà Nội, công tác tháo dỡ và chi trả tiền bồi thường cho các hộ dân có công trình nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng đang được tích cực triển khai. Hình ảnh một cửa hàng ôtô tại xã Ngọc Hồi đang được đơn vị thi công tháo dỡ chiều 3/11.