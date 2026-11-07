Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Format-Lifestyle

Tháo dỡ loạt nhà mặt phố phục vụ dự án Trục không gian Quốc lộ 1A

  • Thứ bảy, 7/11/2026 08:19 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Hàng trăm căn nhà mặt phố tại các phường Kim Liên, Bạch Mai (Hà Nội) đang được tháo dỡ để bàn giao mặt bằng phục vụ dự án Trục không gian Quốc lộ 1A.

quốc lộ 1A ảnh 1

Những ngày đầu tháng 11, tại những khu vực nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng phục vụ dự án Trục không gian Quốc lộ 1A, công tác tháo dỡ công trình được đơn vị thi công tăng tốc triển khai.
quốc lộ 1A ảnh 2

Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A đoạn từ đường Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ dài khoảng 36,3 km, qua 18 phường, xã của Hà Nội. Tổng vốn đầu tư của dự án gần 162.000 tỷ đồng. Tuyến bắt đầu tại khu vực hầm Kim Liên, nơi giao với đường Vành đai 1, thuộc các phường Kim Liên và Bạch Mai. Điểm cuối nằm ở nút giao Cầu Giẽ, thuộc xã Chuyên Mỹ. Đồ hoạ: Đinh Hà
quốc lộ 1A ảnh 3

Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A đoạn qua phường Kim Liên dài khoảng 1,1 km, diện tích trong phạm vi thực hiện khoảng 52.299,1 m2. Phạm vi thu hồi đất liên quan đến 8 tổ chức và khoảng 210 hộ gia đình, cá nhân.
quốc lộ 1A ảnh 4quốc lộ 1A ảnh 5quốc lộ 1A ảnh 6quốc lộ 1A ảnh 7

Những ngày đầu tháng 11/2026, việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng đang được triển khai khẩn trương tại địa bàn hai phường Kim Liên và Bạch Mai. Trên công trường, hàng chục máy xúc, xe tải và công nhân làm việc liên tục để tháo dỡ từng hạng mục công trình.

quốc lộ 1A ảnh 8

Trong quá trình tháo dỡ, đơn vị thi công triển khai phun nước liên tục để hạn chế bụi xây dựng phát tán ra môi trường gây ảnh hưởng tới khu vực lân cận và người tham gia giao thông.
quốc lộ 1A ảnh 9

Đơn vị thi công tiến hành cắt điện, thu dọn hệ thống dây ngay sau khi các hộ dân bàn giao mặt bằng, đảm bảo an toàn cho công tác phá dỡ công trình.
quốc lộ 1A ảnh 10

Trên địa bàn phường Bạch Mai, việc tháo dỡ công trình ảnh hưởng tới một điểm dừng xe buýt, khiến người dân phải đứng chờ dưới lòng đường. Tại phường này, 222 hộ gia đình và 9 tổ chức thuộc diện giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án.

quốc lộ 1A ảnh 11

Nhiều hộ dân trong phạm vi giải phóng mặt bằng đã nhận tiền bồi thường, chủ động di dời tài sản để bàn giao mặt bằng cho dự án Trục không gian Quốc lộ 1A.
quốc lộ 1A ảnh 12

Một người dân sống trong căn nhà rộng 40 m² tại số 229 Giải Phóng khẩn trương thu dọn đồ đạc, di dời tài sản để sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Theo người này, năm 2024, gia đình anh mua căn nhà từ chủ cũ với giá 23 tỷ đồng, sau đó đầu tư thêm 5 tỷ đồng sửa sang làm quán cà phê.

quốc lộ 1A ảnh 13

Một căn nhà tại phường Bạch Mai có không gian nhỏ hẹp và hình dạng méo mó sau khi bị thu hồi phần lớn diện tích.

quốc lộ 1A ảnh 14

Những dãy nhà trước đây nằm trong ngõ nhỏ nay lộ ra phía mặt đường sau khi các dãy nhà phía trước bị phá dỡ phục vụ dự án. Người dân khẩn trương sửa chữa, cải tạo những căn nhà bị phá dỡ một phần sau giải tỏa.

quốc lộ 1A ảnh 15

Tại Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, đơn vị thi công đã hoàn thành việc di dời cổng cũ, đồng thời xây dựng phần cổng mới tại vị trí đúng với chỉ giới quy hoạch.
quốc lộ 1A ảnh 16

Tối 2/11, Đại học Bách khoa Hà Nội thông tin phương án di dời cổng Parabol sẽ được thực hiện đồng bộ với kế hoạch giải phóng mặt bằng trên đường Giải Phóng, phục vụ dự án Trục không gian quốc lộ 1A. Theo phương án này, cổng sẽ lùi vào trong khuôn viên trường 20 m so với vị trí hiện tại.
quốc lộ 1A ảnh 17

Tại 18 phường, xã của Hà Nội, công tác tháo dỡ và chi trả tiền bồi thường cho các hộ dân có công trình nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng đang được tích cực triển khai. Hình ảnh một cửa hàng ôtô tại xã Ngọc Hồi đang được đơn vị thi công tháo dỡ chiều 3/11.

quốc lộ 1A ảnh 18

Theo thiết kế, trục đường có mặt cắt ngang rộng 90 m, gồm 10 làn xe trên tuyến chính và 6 làn song hành hai bên, tốc độ thiết kế 80 km/h. Theo kế hoạch, dự án hoàn thành hạ tầng vào năm 2027, góp phần hoàn thiện mạng lưới đường bộ của Hà Nội theo Quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn 100 năm.

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

12 dự án sai phạm của Tập đoàn Mường Thanh

12 dự án sai phạm của Tập đoàn Mường Thanh

0

Hà Nội sẽ xây dựng 12 phương án xử lý đối với 12 dự án của Tập đoàn Mường Thanh có vi phạm về phòng cháy chữa cháy, xây vượt tầng và nâng số căn hộ so với quy hoạch...

Hà Nội cắt tỉa gần 1.000 cây hoa sữa

Hà Nội cắt tỉa gần 1.000 cây hoa sữa

0

Việc cắt tỉa được triển khai trên 13 tuyến đường có mật độ cây dày, nhằm hạn chế mùi hương quá nồng ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Đinh Hà

quốc lộ 1A Hà Nội quốc lộ 1a giải toả giải phóng mặt bằng kim liên bạch mai hà nội mở rộng trục không gian

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý