Tòa kêu gọi bị cáo Đào Thị Hương Lan ra đầu thú

Đào Thị Hương Lan vì động cơ vụ lợi, đã thực hiện hành vi sắp xếp, xử lý khu đất 39-39B Bến Vân Đồn trái quy định, gây thất thoát lớn tài sản Nhà nước, hiện bỏ trốn.

TAND TP.HCM ban hành quyết định đưa vụ sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Việt Nam, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, UBND TP.HCM, Bộ Nông nghiệp & Môi trường và các đơn vị có liên quan ra xét xử. Theo quyết định trên, phiên tòa sẽ diễn ra từ ngày 7/4 đến ngày 10/4.

Trong vụ án, Đào Thị Hương Lan (cựu Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM) đang bỏ trốn và đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an truy nã.

TAND TP.HCM đã kêu gọi Đào Thị Hương Lan ra đầu thú, hợp tác với các cơ quan tiến hành tố tụng để đảm bảo quyền bào chữa, quyền tự bào chữa theo quy định tại Điều 16, Điều 61 Bộ luật tố tụng hình sự 2015.

Trong trường hợp các bị cáo không ra trình diện hoặc đầu thú thì coi như từ bỏ quyền tự bào chữa và sẽ bị xét xử vắng mặt theo quy định.

Theo nội dung vụ án, trong quá trình thực hiện phương án xử lý, sắp xếp khu đất tại địa chỉ số 39-39B Bến Vân Đồn, phường Xóm Chiếu, TP.HCM các bị cáo tại Tập đoàn cao su và các đơn vị, tổ chức có liên quan đã thực hiện hành vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, chuyển nhượng tài sản Nhà nước nhưng không định giá, đấu giá trái quy định.

Một số bị cáo còn có hành vi đưa, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây thất thoát, lãng phí cho nhà nước số tiền hơn 542 tỷ đồng .

Lê Quang Thung, cựu quyền Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn Cao su đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, thỏa thuận nhận 3 triệu USD , trên thực tế đã 2 lần nhận 200.000 SGD và 300.000 USD của Lê Y Linh, Đặng Phước Dừa. Sau đó, Thung đã bán khu đất 39-39B Bến Vân Đồn cho Lê Y Linh và Đặng Phước Dừa trái pháp luật.

Với vai trò quyền Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn Cao su, được giao quản lý, sử dụng tài sản của nhà nước là Khu đất 39-39B Bến Vân Đồn, Thung đã chỉ đạo các bị cáo cấp dưới thuộc Tập đoàn Cao su, Cao su Đồng Nai, Cao su Bà Rịa chuyển nhượng khu đất từ tài sản công cho tư nhân không thông qua định giá, đấu giá, gây thất thoát cho nhà nước số tiền 542 tỷ đồng .

Nguyễn Thị Như Loan, nguyên Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Quốc Cường Gia Lai nhận thức rõ khu đất 39-39B Bến Vân Đồn là tài sản nhà nước. Song, bị cáo Loan vẫn tạo điều kiện, chuyển tiền giúp sức cho Lê Y Linh, Đặng Phước Dừa mua khu đất 39-39B Bến Vân Đồn không qua định giá, đấu giá, trái quy định của pháp luật.

Sau đó, khu đất này được chuyển nhượng lại cho bị cáo Loan, gây thất thoát tài sản nhà nước. Thông qua việc mua, bán khu đất 39-39B Bến Vân Đồn bị cáo Nguyễn Thị Như Loan hưởng lợi 297,8 tỷ đồng .

Nguyễn Thị Như Loan. Ảnh: Bộ Công an.

Hồ sơ vụ án còn thể hiện, Nguyễn Thị Hồng, cựu Phó chủ tịch UBND TP.HCM và bị cáo Đào Thị Hương Lan vì động cơ vụ lợi, đã thực hiện hành vi sắp xếp, xử lý khu đất 39-39B Bến Vân Đồn trái quy định, gây thất thoát tài sản nhà nước. Trong đó, Đào Thị Hương Lan còn bỏ trốn, gây khó khăn cho việc giải quyết vụ án.

Lê Quang Thung, bị tuy tố về các tội "Nhận hối lộ" và "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Lê Ý Linh (cựu Giám đốc Công ty TNHH Việt Tín) và Đặng Phước Dừa (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Việt Tín) bị truy tố về các tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Đưa hối lộ".

Bị cáo Nguyễn Thị Hồng (cựu Phó chủ tịch UBND TP.HCM, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 09 TP.HCM) và Đào Thị Hương Lan (cựu Giám đốc Sở Tài chính, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo 09 TP.HCM) bị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Còn Nguyễn Thị Như Loan bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".