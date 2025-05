tlinh che khuất bạn diễn

Dẫu cho Thể Thiên hát trong phần lớn thời lượng của single "Thở", người kết hợp chung với anh là tlinh lại để lại dấu ấn lớn hơn nhiều dẫu cho cô nàng chỉ là khách mời.

Không hoạt động quá năng nổ trong năm 2024, tlinh vẫn để lại nhiều dấu ấn với khán giả trong vai trò nghệ sĩ kết hợp với loạt sản phẩm được ưa thích như Phóng zìn zìn, Hope on da show (hợp tác với Low G), hay I’m thinking about you (hợp tác với các thí sinh trong chương trình Anh trai say hi). Trong đó, verse của tlinh luôn là tâm điểm của bài, được khán giả quan tâm cũng như tạo được trào lưu trên mạng xã hội.

Chính vì thế, lựa chọn kết hợp với tlinh như con dao hai lưỡi: một mặt, điều đó giúp cho sản phẩm nhận được sự chú ý ngay từ đầu bởi tlinh là nghệ sĩ rất có duyên với top trending; mặt khác, nghệ sĩ kết hợp cùng nữ ca sĩ có thể bị “nuốt chửng” nếu như không tạo ra được khác biệt hay sở hữu cá tính đủ nổi bật.

Thể Thiên - một nghệ sĩ mới ra mắt chưa đầy một năm - đã liên tục phát hành các sản phẩm hợp tác với tlinh, từ debut single SAIGONTEY cho đến ca khúc remake Ở trọ, và mới đây nhất là Thở. Dù có nỗ lực đáng ghi nhận, Thể Thiên vẫn chưa đủ sức nặng để “cân” lại được với nguồn năng lượng và sức hút mạnh mẽ của tlinh.

Toan tính của Thể Thiên

Thể Thiên là một trong những tân binh “chịu chơi” nhất Vpop trong thời gian qua khi ra mắt khán giả bằng một album được đầu tư hoành tráng trong cả mặt hình ảnh và âm thanh. Anh mời về producer từng làm việc với Sơn Tùng M-TP là Onionn. để sản xuất cho mình, kết hợp với cái tên đang lên sau Rap Việt mùa 4 là Pixel Neko để tạo ra những bản phối khá thời thượng. Chất liệu âm nhạc của Thể Thiên cũng tỏ ra khá mới mẻ so với bối cảnh của Vpop.

Sự chú ý dành cho Thể Thiên có phần không nhỏ đến từ single SAIGONTEY hợp tác với tlinh. Ca khúc theo đuổi phong cách deep house hiện đại, mới mẻ kết hợp với sức hút của tlinh đã thu hút được quan tâm của không ít khán giả trẻ. Nếu như SAIGONTEY không có sự tham gia của một trong những nữ nghệ sĩ có sức nóng nhất hiện tại, với sự khác biệt trong phong cách sản xuất, ca khúc này khó có thể đạt được thành công. Minh chứng rõ nét nhất là khi nhìn vào lượt nghe của các ca khúc trong album Trần Thế của anh, SAIGONTEY và bản interlude sử dụng giai điệu Diễm Xưa của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn bỏ xa các ca khúc còn lại, mặc dù xét về chất lượng thì các ca khúc trong album là đồng đều nhau.

Thể Thiên có những toan tính nhất định khi liên tục hợp tác với tlinh trong các sản phẩm âm nhạc của mình.

Chính vì thế, việc Thể Thiên vẫn muốn kết hợp với tlinh trong các sản phẩm tiếp theo là điều dễ hiểu. Đặc biệt, trong single Thở mới nhất này, Thể Thiên còn lựa chọn chủ đề tình cảm mang yếu tố “người lớn” là thế mạnh của tlinh để triển khai nội dung cho bài. Hàng loạt những ca khúc có chủ đề nhạy cảm có sự góp mặt của tlinh như Ghệ iu dấu của em ơi, Không cần phải nói nhiều hay Fever (hợp tác với Coldzy) đều được chú ý và gây ra nhiều tranh cãi.

Thể Thiên đã có sự “rút kinh nghiệm” ở Thở so với những ca khúc trước đây của tlinh. Yếu tố được xem là “nhạy cảm” trong bài chủ yếu được mô tả thoáng qua và sử dụng lối hát airy voice để xây dựng không gian. tlinh cũng tỏ ra tiết chế đôi chút khi những phân đoạn “người lớn” được cô thể hiện bằng tiếng Anh. Ngoài ra, sản phẩm này vẫn được Thể Thiên xây dựng trên phong cách quen thuộc của anh là house/điện tử. Pixel Neko vẫn là producer được Thể Thiên tin tưởng giao trọng trách sản xuất, và anh vẫn làm khá tốt với những yếu tố của moombahton được xử lý khá khéo léo.

Không những thế, trong lần trở lại này, Thể Thiên và Pixel Neko còn sử dụng đến tiếng kèn saxophone của An Trần cho đoạn kết bài, khiến cho Thở mang màu sắc khác biệt với các ca khúc điện tử khác trên thị trường, và cũng hỗ trợ cho sự sexy trong bài khá hợp lý. Nhìn chung, Thở là một sản phẩm có chất lượng khá và có sự sáng tạo, riêng biệt nhất định, không đi theo lối mòn.

tlinh quá nổi bật

Tuy nhiên, có một yếu tố mà Thể Thiên đã “tính toán” chưa hợp lý: Sự xuất hiện của tlinh quá nổi trội. Hầu như bất cứ ca khúc nào có sự góp mặt của tlinh, verse của nữ ca sĩ đều nổi tiếng và trở nên viral. Ngay cả khi hợp tác với những cái tên có cá tính rất nổi trội như Wean (trong ca khúc shhhhh…), Low G (trong Phóng zìn zìn) hay cả Pháo, Pháp Kiều (trong Cái Đẹp) thì tlinh vẫn “sáng” nhất trong bài.

Sức hút đó phần lớn đến từ cách đi giai điệu rất đặc biệt, khó đoán của nữ ca sĩ kết hợp với cách sử dụng từ ngữ có sự riêng biệt, không giống ai. Hơn nữa, cách chơi melody của tlinh cũng rất catchy, độ bắt tai rất cao. Chính vì thế, người nghe dễ dàng ấn tượng với verse của cô ngay lập tức và cũng rất nhanh chóng có thể ghi nhớ và hát theo.

Sự nổi trội của tlinh dễ dàng làm lu mờ các bạn diễn, và Thể Thiên cũng không ngoại lệ.

Trong ca khúc Thở cũng vậy, tlinh bắt đầu tiến vào từ verse 2 và xử lý phần melody khác hẳn với verse 1 của Thể Thiên, tăng số lượng từ và lướt qua từng chữ rất nhanh thay vì sự chậm rãi, từ tốn với từng câu ngắn trước đó. Cộng với việc được thực hiện chủ đề sở trường, tlinh làm tốt trong cả mặt sáng tác và thể hiện, dễ dàng chiếm trọn spotlight trong bài. Khi tiến vào chorus thứ 2, giọng hát của tlinh được đặt ở phía sau giọng của Thể Thiên, nhưng sự sexy tự nhiên cùng khả năng bè hòa quyện, tlinh vẫn có cách riêng của mình để tỏa sáng.

Trong khi đó, Thể Thiên lại lựa chọn cách thể hiện giống hệt nhau ở 2 phân đoạn chorus. Thực tế, cách làm này cũng không hẳn điểm trừ bởi đoạn chorus không lặp lại quá nhiều và producer Pixel Neko cũng đã thực hiện hai cách triển khai âm thanh cho 2 đoạn để bài hát không bị nhàm chán. Nhưng bởi ngay trước đoạn chorus thứ 2 là phần thể hiện rất tốt của tlinh, cách hát giống hệt, thiếu sáng tạo của Thể Thiên lại bị chú ý nhiều hơn. Hơn nữa, giọng hát của Thể Thiên cũng chưa có được sự linh hoạt và thả lỏng cần thiết trong một chủ đề sexy như vậy. Những verse của Thể Thiên vẫn còn hơi cứng, và khi đặt cạnh verse hát mượt mà của tlinh, sự thô cứng đó lại càng rõ nét.

Rõ ràng, với lần thứ 3 hợp tác với tlinh trong vòng chưa đến 1 năm kể từ ngày debut, sự nghiệp của Thể Thiên có phần quá gắn bó với một cái tên khác mà chưa cho thấy được sự độc lập của mình. Anh có màu sắc âm nhạc khá riêng biệt, có khả năng hát lẫn sáng tác không hẳn là tệ, nhưng khi các sản phẩm của anh đều được khán giả chú ý nhờ “hát với tlinh”, thì rõ ràng đó không phải là điều tốt với một nghệ sĩ mới có nhiều tham vọng như Thể Thiên.