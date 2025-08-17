Tình yêu ở đường đua F1

Tiểu thuyết lãng mạn lấy bối cảnh đường đua xe F1 đang trở thành xu hướng ăn khách tại Canada.

Sự xuất hiện của Lewis Hamilton và các tay đua F1 thu hút rất nhiều người hâm mộ. Ảnh: CBC.

Khi nhà văn Amy James lần đầu tiên tham dự Giải đua xe Công thức 1 (F1) Canada Grand Prix năm 2019, bà đã mang theo một cuốn sách vì nghĩ rằng mình sẽ thấy chán trong suốt chặng đua.

Nhưng cuốn sách không thể rời khỏi túi bà và James đã để lại cho đường đua một tình yêu trọn đời.

Giờ đây, sáu năm sau, tình yêu dành cho môn thể thao đua xe đã truyền cảm hứng cho cuốn tiểu thuyết lãng mạn Crash Test, một trong số nhiều cuốn sách ăn khách xoay quanh thế giới xe đua đầy phấn khích.

Câu chuyện xoay quanh Jacob Nichols và Travis, hai tay đua F1 danh tiếng và đã bí mật hẹn hò trong vòng một năm. Trong khi Travis là tay đua hiện dẫn đầu giải vô địch thì Nichols lại gặp phải tai nạn nghiêm trọng. Khi cuộc đua tiếp diễn và căng thẳng ngày càng gia tăng, tình yêu của họ cũng bị thử thách cả trong và ngoài đường đua.

Các tiểu thuyết lãng mạn F1 ăn khách tại Canada. Ảnh: CBC.

Tiểu thuyết của James nằm trong dòng tiểu thuyết lãng mạn trên đường đua F1 mới nổi trong năm qua. Cùng với những tác phẩm như Cross the Line của Simone Soltani và Slipstream của Madge Maril, những câu chuyện này khắc họa đời sống tình cảm của các tay đua, cũng quanh co không kém đường đua F1. Vừa là một tác giả và cũng là một người hâm mộ, James hy vọng sẽ thấy nhiều câu chuyện tình yêu về môn thể thao đua xe hơn nữa.

Theo dữ liệu của BookNet Canada, tiểu thuyết lãng mạn thể thao là một trong những thể loại tiểu thuyết bán chạy nhất năm 2024, chiếm 5% tổng doanh số tiểu thuyết lãng mạn tại Canada.

Tuy nhiên, phần lớn tiểu thuyết lãng mạn lấy bối cảnh thể thao đều nói về các môn như khúc côn cầu hoặc bóng đá, còn đua xe là một thể loại mới được thêm vào gần đây.

James đã viết Crash Test một năm trước khi viết tiểu thuyết đầu tay, A Five-Letter Word for Love, thời điểm chuyện tình F1 còn chưa phải là điều mà các biên tập viên tìm kiếm.

James chia sẻ rằng việc chọn chủ đề F1 không phải là một quyết định có chủ đích. Nhưng khi bắt đầu viết, James nhanh chóng nhận ra rằng bản thân F1 đã có đầy đủ các yếu tố của một chuyện tình lãng mạn ly kỳ.

"Các cuộc đua là những ván cược lớn, sự căng thẳng và adrenaline, một loại hormone được giải phóng khi con người hưng phấn… Tôi nghĩ nó rất phù hợp với tiểu thuyết lãng mạn hoặc tiểu thuyết nói chung", James nói.

Ngoài ra, F1 thường diễn ra ở những địa điểm tuyệt đẹp. "Các giải đua được tổ chức khắp nơi trên thế giới, vì vậy bạn có thể chọn bất kỳ địa điểm nào bạn muốn", James cho hay.

Sức hút từ Netflix

Nhiều người hâm mộ và bình luận viên F1 lâu năm đã nhận thấy trong những năm gần đây, truyền thông ngày càng chú ý đến môn thể thao này, đặc biệt là nhờ sự phổ biến của chương trình Drive to Survive trên Netflix. Chương trình này đã mang đến cho người hâm mộ cơ hội chưa từng có để hiểu thêm về những cá nhân và những câu chuyện liên quan đến môn thể thao này.

Nhà báo thể thao Douglas Gelevan của đài CBC Montreal cho biết: "Chương trình giống như một bộ phim truyền hình vậy. Các tay đua là những nhân vật và độc giả đang xem họ thể hiện trong thực tế”.

Ngoài tốc độ cao, sức hấp dẫn của F1 còn nằm ở chỗ đây là môn thể thao của giới tinh hoa. "Việc giành được và giữ được một chỗ ngồi trên khán đài là rất khó khăn, và chỉ riêng số tiền khổng lồ cùng sự phô diễn hoành tráng dành cho F1 cũng đã khiến người ta say mê theo nhiều cách", Gelevan nói.

Ngôi sao TikToker người Canada kiêm chuyên gia về truyện lãng mạn Lu Aburawi cũng là một trong số nhiều người đã trở thành người hâm mộ F1 sau khi xem Drive to Survive.

"Khi theo dõi Drive to Survive, tôi đã nghĩ, 'Ồ, cách kể chuyện thật xuất sắc'. Trong F1, đằng sau mỗi đồng tiền đều ẩn chứa quá nhiều yếu tố chính trị... nó không giống bất kỳ môn thể thao nào khác".

Sự công bằng trong F1

Aburawi cũng lưu ý rằng khi nói đến tiểu thuyết lãng mạn F1, "tác giả thường khai thác F1 làm bối cảnh và làm cho cuộc đua trở nên thú vị hơn", cùng với đó là mang đến sự công bằng cho môn thể thao này, đặc biệt là sự chênh lệch giới tính.

Trong 75 năm F1 chính thức được triển khai trên toàn cầu, chỉ có năm phụ nữ từng đua xe tại một giải Grand Prix. Trong bối cảnh ngày càng có nhiều chiến dịch nhằm thu hút phụ nữ tham gia vào môn đua xe F1, các nữ nhân vật cũng ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong những tiểu thuyết này.

"Rất nhiều phụ nữ liên quan đến F1 đều đang cố gắng được coi trọng. Cho dù họ là nhà báo, nhiếp ảnh gia, làm việc cho đội đua hay nhân viên tiếp thị, họ đều muốn được tôn trọng hơn trong ngành", Aburawi nói.

Những người sáng tạo nội dung về thể thao đua xe như Nora Jo thậm chí còn vô tình trở thành nguồn cảm hứng cho tiểu thuyết F1.

"Hai năm trước, tôi đã đăng bức ảnh chụp tôi trước chiếc xe Charles Leclerc ở Monaco và hình ảnh đó đã trở thành trang bìa của một trong những tác phẩm fanfic về F1... Tôi nghĩ hiện có khoảng hai cuốn sách đang sử dụng tên và ảnh của tôi một cách ngẫu nhiên”, Jo chia sẻ.

Trong thời kỳ hoàng kim của thể loại lãng mạn lấy bối cảnh đường đua F1, James nhận ra rằng xu hướng xuất bản nổi lên nhanh hơn cả xe đua Ferrari và đôi khi tác giả và độc giả chỉ cần hưởng thụ điều đó.

"Nếu bạn cố gắng chạy theo xu hướng xuất bản, tôi nghĩ bạn chắc chắn sẽ khó bắt kịp vì nó thay đổi quá nhanh… Dù vậy, tôi vẫn hy vọng các tác phẩm tôi đang viết sẽ trở thành xu hướng ngách tiếp theo".