Tình trạng tài xế xe Volvo trong vụ tai nạn cầu Phú Mỹ gây bất ngờ

Sau vụ va chạm nghiêm trọng, chiếc xe Volvo XC90 vẫn đủ khả năng bảo vệ tính mạng cho chủ xe, bất chấp bị vò nát đến gần như biến dạng hoàn toàn.

Khoảng 14h40 ngày 8/8, một vụ tai nạn liên hoàn đã xảy ra tại dốc cầu Phú Mỹ theo hướng từ quận 7 đi TP Thủ Đức (TP.HCM). Có 8 ôtô liên quan đến vụ việc, bao gồm một xe tải, 2 xe container cùng với 5 ôtô loại 4-7 chỗ ngồi khác, trong đó 3 xe dính vào nhau, nát bươm đầu và bốc cháy ngùn ngụt.

Trong số các xe gặp nạn, nghiêm trọng nhất có lẽ là chiếc Volvo XC90, bị kẹp giữa, vò nát đến biến dạng trước khi bốc cháy và bị thiêu rụi hoàn toàn.

Dù vậy, theo các hình ảnh và video ghi lại được tại hiện trường, người cầm lái chiếc Volvo XC90 vẫn sống sót sau vụ va chạm nói trên.

Sau va chạm, chiếc Volvo XC90 chưa bốc cháy ngay nhưng đã bị vò nát gần như hoàn toàn phần thân xe, tưởng chừng người trong xe khó tránh khỏi thương vong. May mắn là phần khung còn lại vẫn đủ giúp tài xế thoát nạn.

Anh này đã được người dân cùng lực lượng cứu hộ kịp thời giải cứu, rời khỏi xe ngay trước khi ngọn lửa bao trùm chiếc SUV hạng sang cỡ trung.

Trên mạng xã hội, hàng loạt bình luận đã xuất hiện bên dưới các bài đăng liên quan đến vụ tai nạn. Bên cạnh bày tỏ sự cảm phục cho hành động nghĩa hiệp và kịp thời của lực lượng ứng cứu, không ít cư dân mạng bất ngờ trước khả năng bảo vệ hành khách của Volvo XC90.

Người cầm lái Volvo XC90 được giải cứu ngay trước khi ngọn lửa bao trùm chiếc xe. Ảnh cắt ra từ clip.

"Chiếc xe Volvo bị vò đến thế kia mà người bên trong không sao", tài khoản Trần Tiến cảm thán ở phần bình luận.

Đồng tình với ý kiến này, nhiều người tin rằng chiếc SUV đóng vai trò quan trọng giúp tài xế có thể thoát chết thần kỳ trong vụ tai nạn nói trên.

Với tài khoản Hoang Lee, anh cho rằng việc tài xế sống sót trong vụ tai nạn là một điều may mắn, và trên thực tế không có xe nào thật sự an toàn. Tuy nhiên, nhận định này thu về không ít ý kiến trái chiều, trong đó tài khoản Nguyễn Duy Long khẳng định "Xe có xịn thì tài xế mới có thể sở hữu được may mắn đó".

Volvo XC90 Recharge.

Tại Việt Nam, XC90 đang là dòng sản phẩm đầu bảng của thương hiệu Volvo. Mẫu SUV này hiện có 2 phiên bản với giá bán lần lượt 4,05 tỷ đồng và 4,65 tỷ đồng , cạnh tranh với BMW X5 (từ 3,9 tỷ đồng ), Lexus RX350 (từ 3,43 tỷ đồng ) hay Audi Q7 (từ 3,59 tỷ đồng ).

Năm ngoái, Volvo XC90 được vinh danh ở giải thưởng Top Safety Pick+ từ Viện Bảo hiểm An toàn đường bộ Mỹ (IIHS). Ở phiên bản mới, giải thưởng Top Safety Pick+ yêu cầu khắt khe hơn ở khả năng bảo vệ trong va chạm sườn, đồng thời cải thiện hệ thống phòng ngừa va chạm với người đi bộ và loại bỏ đèn pha kém chất lượng.