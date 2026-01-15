Tình trạng sức khỏe của MC VTV Thu Hương

Thu Hương chia sẻ cô gặp vấn đề nghiêm trọng ở mắt. Nữ MC đang trải qua giai đoạn căng thẳng và khó khăn về sức khỏe, tinh thần.

Trên trang cá nhân, MC Thu Hương đăng tải clip, chia sẻ về vấn đề sức khỏe. Cụ thể, nữ MC cho biết cô gặp tình trạng nghiêm trọng ở mắt. Thu Hương giảm thị lực, mắt phải bị mờ hoàn toàn.

"Mỗi cử động của mắt đều khiến tôi đau đớn. Bác sĩ nói tôi bị xước giác mạc, dẫn đến mắt phải mờ hoàn toàn, không thể nhìn được. Mắt trái mấy ngày gần đây cũng khó khăn khi nhìn, có dấu hiệu mờ dần. Hiện tại, tôi căng thẳng, đạt đến giới hạn về tinh thần", cô chia sẻ.

MC nói thêm do vấn đề sức khỏe, cô cũng gặp khó khăn khi đi lại, di chuyển. Thu Hương xin lỗi vì những lịch hẹn, tin nhắn, công việc chưa thể sắp xếp, hồi đáp. Cô mong mọi người hiểu, thông cảm.

MC Thu Hương gặp vấn đề nghiêm trọng về mắt. Ảnh: FBNV.

Cuối clip, Thu Hương cho biết đang tiếp tục theo dõi, điều trị theo phác đồ của bác sĩ. Cô cố gắng giữ tinh thần lạc quan trong quá trình chữa bệnh.

MC Thu Hương, sinh năm 1986, được khán giả biết tới qua các chương trình Người phụ nữ hạnh phúc, S Việt Nam, Nét đẹp dân gian, Cà phê sáng VTV3, Caro và Chấm Bi, Tôi 20.

Vào giữa tháng 7/2020, MC chia sẻ cô bị đục thủy tinh thể bao sau, dẫn đến tình trạng mắt ngày càng mờ, không nhìn rõ. Bác sĩ khuyên Thu Hương nên phẫu thuật sớm, nếu không nguy cơ có thể bị mù.

Sau đó, cô trải qua 4 lần phẫu thuật. Ngoài tình trạng đục thủy tinh thể, mắt cô còn bị một số vấn đề khác.

Những năm gần đây, Thu Hương vẫn dẫn một số show ở VTV. Cô đảm bảo công việc bằng cách "zoom" chữ thật lớn trên màn hình điện thoại hoặc nhìn sát giấy khi đọc kịch bản. Điều này khiến mắt cô phải điều tiết nhiều, nhức mỏi.

"Tôi dẫn chương trình không quá phụ thuộc vào kịch bản, chỉ cần nắm được đường dây sẽ tự tung hứng, ứng biến được. Nhờ đó, tôi vẫn làm việc được dù mắt đã yếu", cô chia sẻ.