Điều cơ thể bạn muốn lắng nghe

Các triệu chứng của bệnh tật như sốt, đau đớn, ho, sổ mũi... là cách để cơ thể "nói chuyện" với chúng ta. Khi bị ốm, chúng ta cần vừa điều trị, vừa lắng nghe cơ thể để dùng thuốc đúng liều, đúng bệnh. Cuốn sách này cung cấp nhiều kiến thức hữu ích về sức khỏe, để người đọc có thể bình tĩnh hơn khi bị bệnh.

‘Tình trạng lạ' của diễn viên Trương Quốc Lập

  • Thứ hai, 22/12/2025 19:24 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Trương Quốc Lập là người cuồng công việc. Khi nhàn rỗi, ông cảm thấy mệt mỏi, cơ thể uể oải. Đây là tình trạng nhiều người gặp phải, sự bận rộn giúp cơ thể cân bằng và khỏe mạnh.

Truong Quoc Lap anh 1

Diễn viên Trương Quốc Lập và vợ Đặng Tiệp. Ảnh minh họa: S.N.

Diễn viên Trương Quốc Lập là một người rất yêu nghề, ông từng nói chỉ khi ở phim trường ông mới hạnh phúc và vui vẻ nhất, vì dù bận rộn hay mệt mỏi tới mấy ông cũng chịu được, nhưng hễ quay phim xong về nhà nghỉ ngơi thì sẽ đổ bệnh! Vợ ông Đặng Tiệp từng than rằng, tinh thần của ông đều ở lại với công việc. Tuy nhiên những người khỏe mạnh sung sức khi làm việc, lại ốm yếu bệnh tật vào lúc nhàn rỗi như Trương Quốc Lập không hề ít.

Rất nhiều người từng gặp tình huống tương tự, trong cuộc sống chợt xuất hiện biến cố to lớn, ví dụ như người thân ngã bệnh hoặc gặp phải bất trắc, bôn ba mệt nhọc cả ngày nhưng vẫn cố chịu đựng. Cho tới khi vấn đề được giải quyết, khó khăn đã qua, cuối cùng cũng được nhẹ nhõm thảnh thơi thì lại chợt đổ bệnh. Nhẹ thì chỉ cảm sốt vài hôm, nặng thì sinh ra rất nhiều vấn đề nghiêm trọng.

Tại sao khi căng thẳng mệt mỏi thì cơ thể không đau ốm, nhưng hễ nghỉ ngơi thì lại sinh bệnh? Thực ra trong tình huống này, cơ thể đang nói với bạn, nó bận rộn quen rồi, nên không chịu được nhàn nhã!

Nếu một người đột nhiên phải đối mặt với áp lực rất lớn từ bên ngoài, cơ thể sẽ lập tức phản ứng, điều phái năng lượng đi ứng đối, lúc này cơ thể đang hoạt động ở mức cao hơn hẳn thường ngày.

Trong Sử Ký có ghi lại một câu chuyện tên là "Lý Quảng bắn hổ", nói về đại tướng quân Lý Quảng thời nhà Hán đi đường núi giữa đêm khuya, nhìn thấy một con hổ, trong tình thế nguy cấp, ông đã giương cung bắn trúng con hổ kia.

Sáng ngày hôm sau, ông quay lại nơi đó, mới phát hiện đó không phải là con hổ, mà chỉ là một tảng đá có hình dáng giống con hổ, bấy giờ Lý Quảng lại nâng cung bắn, nhưng bắn kiểu gì mũi tên cũng không đâm được vào tảng đá.

Ông có thể bắn trúng tảng đá vào lần đầu tiên, là bởi lúc đó cơ thể đang ở trong trạng thái phản ứng nhanh trước nguy hiểm, nên mới bộc phát năng lực mạnh mẽ hơn bình thường.

Tuy ta không gặp phải hổ, nhưng mỗi khi gặp vấn đề gì đó trong cuộc sống, cơ thể cũng sẽ bộc phát tiềm năng như vậy. Ví dụ, có một số người khá yếu ớt, nhưng khi người nhà cần được chăm sóc, họ vẫn sẽ chịu được vất vả, chừng nào khó khăn chưa được giải quyết, họ vẫn có thể kiên trì chịu đựng.

Vì cơ thể đã đạt đến sự cân bằng với điểm cân bằng bị nâng cao trong tình huống bất ngờ, nên dù sự cân bằng này chỉ là tức thời, gắng gượng, nhưng khi đã đạt được nó thì vẫn có thể duy trì trong một khoảng thời gian.

Vậy khi nào trạng thái này không thể tiếp tục duy trì? Là khi kích thích từ bên ngoài giảm bớt hoặc biến mất. Điểm cân bằng bị hạ thấp, cơ thể không cần huy động nhiều năng lượng để đối phó như trước, trong khi đã quen với mức độ căng thẳng cao, không thể thích nghi ngay với trạng thái cân bằng mới, nên sẽ đổ bệnh.

Dân gian cho rằng tình huống này là “hỏa” trong cơ thể bùng phát, tức là năng lượng trong cơ thể bị huy động ra nhưng không biết dùng vào đâu, chúng sẽ tìm tới điểm đột phá ở một cơ quan yếu ớt nào đó và làm bạn sinh bệnh.

Đông Đồng/ Huy Hoàng Books & NXB Thanh niên

Trương Quốc Lập Lý Quảng Trương Quốc Lập Đặng Tiệp Khí hư Đổ bệnh

