Tình trạng giữa Ronaldo và tuyển Bồ Đào Nha

Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) được cho là có động thái xoa dịu siêu sao Cristiano Ronaldo.

Ronaldo được dự đoán trở lại tuyển quốc gia trong tháng tới. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 29/10, tạp chí France Football vinh danh Ronaldo với giải thưởng B.O.A.T (Ballon d’Or of All Time), dành cho cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử những người từng giành Quả bóng vàng. Đây là sự ghi nhận dành cho tiền đạo người Bồ Đào Nha khi anh đoạt QBV năm 2008 trong màu áo MU.

Đáng chú ý, tài khoản chính thức của đội tuyển Bồ Đào Nha trên mạng xã hội X nhanh chóng gửi lời chúc mừng đến đội trưởng. Thông điệp viết: "Từ năm 2008 đến mãi mãi, Quả bóng vàng hay nhất lịch sử thuộc về người Bồ Đào Nha. Chúc mừng đội trưởng".

Động thái này thu hút sự quan tâm bởi Ronaldo vừa trải qua thời điểm không êm đẹp với đội tuyển quốc gia. Ở đợt tập trung trước đó, chân sút đang thi đấu cho Al Nassr rời nơi đóng quân trước trận gặp Đan Mạch, sau những tranh cãi liên quan đến việc không ra sân trong cuộc đối đầu với Na Uy tại UEFA Nations League.

Sau sự việc, FPF được cho là đã áp dụng án treo giò 30 ngày và phạt Ronaldo 255 euro. Thời hạn kỷ luật dự kiến kết thúc trước đợt tập trung quốc tế tiếp theo, mở ra khả năng tiền đạo kỳ cựu trở lại phục vụ đội tuyển. Giới chuyên môn nhận định FPF không thật sự trừng phạt CR7, bởi mức kỷ luật khá nhẹ.

Cùng với đó, lời chúc mới đây của FPF được đánh giá là động thái xoa dịu Ronaldo. HLV Jorge Jesus được cho là đã đưa tên CR7 vào danh sách sơ bộ mở rộng chuẩn bị cho loạt trận quốc tế tháng 11.

Ở tuổi 41, Ronaldo vẫn giữ vị trí đặc biệt trong lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha. Anh góp công giúp đội tuyển giành chức vô địch EURO 2016 và hai danh hiệu UEFA Nations League vào các năm 2019, 2025, đồng thời là chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử đội tuyển.

Bàn thắng gây tranh cãi của Ronaldo Rạng sáng 24/10, Ronaldo đóng góp 1 bàn trong chiến thắng 3-1 của Al Nassr trước Al Faisaly tại Saudi Pro League 2026/27.