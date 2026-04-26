Tất tần tật về trà

Cuốn sách khám phá toàn diện từ lịch sử đến ý nghĩa văn hóa của loại đồ uống cổ xưa nhất mang tên: Trà. Tác giả đi sâu vào nguồn gốc, cách phân loại và những tính chất độc đáo của từng loại trà cũng như nghiên cứu chi tiết về các nghi lễ và phong tục xung quanh việc thưởng trà ở các nền văn hóa khác nhau.

Tính toán của người Mỹ khi giá trà tăng lên quá cao

  • Chủ nhật, 26/4/2026 19:40 (GMT+7)
  • 53 phút trước

Phải nhập trà giá cao từ Đông Á, người Mỹ muốn mang cây trà về trồng ở các đồn điền trong nước. Với khí hậu đa dạng, trải dài nhiều vĩ độ, họ mong cây trà sẽ phát triển tốt.

Khi thấy giá trà tăng cao, người Mỹ muốn trồng loại cây này trong những đồn điền rộng lớn của mình. Ảnh: T.X.

Việc trồng cây trà cũng đơn giản như việc trồng lý chua hay lý gai, và các vườn trà có thể được thiết lập tương tự như những vườn cây kinh tế khác. Chúng thường được chia thành các khu vực từ 5 đến 10 mẫu Anh và khi thiết kế phải được giữ càng gần nhau càng tốt, vì theo cách này, việc giám sát và canh tác sẽ dễ dàng hơn, chi phí thấp hơn.

Thông thường người ta bắt đầu từ một đầu và xới qua đến đầu kia, vì các phần khác nhau của khu vườn có thể cần được xử lý khác nhau do sự thay đổi của đất hoặc các nguyên nhân khác. Các hàng cây phải chạy xa và đều đặn nhất có thể theo quy luật hình học, đặc biệt là trên đất dốc, không bao giờ trồng dọc lên xuống hoặc cắt ngang dốc.

Nếu trồng dọc theo dốc, sẽ hình thành các rãnh hoặc dòng nước giữa các hàng và đất sẽ bị rửa trôi, còn nếu trồng ngang qua con dốc, thì thiệt hại tương tự sẽ xảy ra giữa các bụi cây. Phần bên dưới của mỗi cây sẽ bị lộ rễ, và ánh nắng sẽ tác động vào rễ, khiến cây bị héo, suy yếu và chết. Nhưng nếu các hàng cây được trồng chéo theo hướng đồi sao cho độ dốc dọc theo các hàng ở mức vừa phải thì nhược điểm này sẽ được giảm tối đa trong mọi trường hợp.

Khoảng cách giữa các hàng cây càng gần nhau và khoảng cách giữa các cây trong hàng càng gần nhau sẽ dẫn tới hiện tượng rửa trôi sẽ càng ít. Trong khi trên đất bằng, không quan trọng là các hàng cây chạy theo hướng nào, nhưng các khu vườn như vậy sẽ luôn trông bắt mắt nhất khi các hàng cây chạy vuông góc nhau.

Việc trồng cây trà thành công hoàn toàn có thể thực hiện được ở Mỹ. Điều này đã được chứng minh một cách rõ ràng, và Mỹ có thể, bằng các nỗ lực mạnh mẽ và thông minh hơn trong hướng đi này, tiết kiệm một khoản tiền lớn mà Mỹ chi trả hàng năm cho các quốc gia khác để nhập khẩu mặt hàng trà.

Xét về tính khả thi của việc này thì không có gì phải bàn cãi, vì Mỹ có khí hậu và đất đai trải dài nhiều vĩ độ khác nhau bên trong biên giới để trồng bất kỳ loại cây nào đã hoặc có thể được trồng ở bất kỳ quốc gia nào khác.

Những nghi ngờ về sự phù hợp của đất đai và khí hậu của Mỹ để sản xuất một loại trà tốt như đang trồng ở Ấn Độ, Java và Sri Lanka là không có cơ sở, vì những người nông dân thực tế đều biết rằng đất đai và khí hậu có ảnh hưởng nhất định đến các loại thực vật, và những ảnh hưởng tương tự này có hiệu lực ở mọi nơi và nguyên nhân tự nhiên không có tác động đột ngột trong hoạt động của họ ở bất kỳ đâu.

Các vĩ độ mà trà được trồng ở Trung Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ tương ứng chính xác với những vùng ở Delaware, Maryland, Virginia và Florida ở phía Nam, và với Kentucky, Tennessee và Alabama ở phía Tây Nam.

Joseph M. Walsh/ Light Books & NXB Phụ nữ Việt Nam

    Đọc tiếp

    Loai cay tung duoc nuoc My 'chon mat gui vang' hinh anh

    Loại cây từng được nước Mỹ 'chọn mặt gửi vàng'

    18:30 25/4/2026 18:30 25/4/2026

    0

    Khi thấy trà là món hời, người Mỹ đã muốn mang nó về trồng ở các đồn điền. Khí hậu của các bang miền Nam khá phù hợp để cây trà phát triển khiến người nông dân nuôi nhiều hy vọng.

    Dau hieu ngoai tinh cua nua kia hinh anh

    Dấu hiệu ngoại tình của nửa kia

    10 phút trước 20:23 26/4/2026

    0

    Nhiều dấu hiệu khác thường trong lối sống của nửa kia đã vô tình tố cáo chuyện ngoại tình. Nếu bạn chú ý quan sát, sẽ dễ dàng phát hiện ra những dấu hiệu bất thường đó.

    Dai hoi Hoi Xuat ban Viet Nam lan thu V hinh anh

    Đại hội Hội Xuất bản Việt Nam lần thứ V

    13:00 13/7/2023 13:00 13/7/2023

    0

    Việc chuyển đổi mô hình hoạt động có thể giúp đơn vị xuất bản chủ động sản xuất từ sách giấy, ebook cho đến sách nói để tạo sự sôi nổi và đa dạng cho thị trường.

    Tu sach 50 nam giai phong mien Nam, thong nhat dat nuoc hinh anh

    Tủ sách 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

    05:42 5/5/2025 05:42 5/5/2025

    0

    Sách ảnh song ngữ Việt - Anh “Di sản Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon - Ho Chi Minh City Heritage)” tái hiện quang cảnh và nếp sống của con người ở vùng đất Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh từ những thế kỷ trước.

    BOOK SPACE hinh anh

    BOOK SPACE

    05:45 20/4/2026 05:45 20/4/2026

    0

    Quán cà phê Bibli Library Cafe (phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM) gây chú ý với không gian như trong truyện Harry Potter và quy định yêu cầu khách giữ im lặng khi vào quán.

    Nghe viet van hinh anh

    Nghề viết văn

    11:22 6/3/2026 11:22 6/3/2026

    0

    Nhiều nhà văn có con đường học vấn khá sâu rộng, ngược lại một số người chủ yếu tự học và viết bằng trải nghiệm. Các nhà văn sẽ tự học bằng việc đọc, nó giúp họ tích lũy tri thức.

    Song mot doi xung dang hinh anh

    Sống một đời xứng đáng

    11:03 13/11/2025 11:03 13/11/2025

    0

    Chừng nào mẹ còn năng lượng, thì chừng đó mẹ còn có quyền quyết định tiếp tục dùng nó để mang lại niềm vui cho chính mình và những người xung quanh. Thấy hai cha con tôi cười phá lên, với mẹ, thế là xứng đáng.

    Vu tru tuan hoan hinh anh

    Vũ trụ tuần hoàn

    14:12 2/12/2025 14:12 2/12/2025

    0

    Sau khoảng một nghìn tỷ năm hoặc hơn, một vụ nổ lớn mới xảy ra và một chu kỳ mới bắt đầu.

    Giai ma hooc-mon dopamine hinh anh

    Giải mã hoóc-môn dopamine

    19:41 18/2/2026 19:41 18/2/2026

    0

    Nhân vô thập toàn, con người ai cũng có khuyết điểm. Có điều cách bạn đối diện với nó ảnh hưởng rất nhiều từ thái độ sống mà chúng ta được cha mẹ hình thành tự nhỏ.

    6 vat lieu dinh hinh van minh nhan loai hinh anh

    6 vật liệu định hình văn minh nhân loại

    12:14 26/1/2026 12:14 26/1/2026

    0

    Nó nhẹ đến mức nổi trên dầu, mềm đến mức có thể cắt bằng dao nhà bếp, nhưng lại phản ứng mạnh đến mức sôi sục và phát nổ khi tiếp xúc với nước và không khí.

    Diem ky di da can ke hinh anh

    Điểm kỳ dị đã cận kề

    07:32 26/2/2026 07:32 26/2/2026

    0

    Ray Kurzweil dự đoán đầu những năm 2040, các nano robot sẽ có thể đi vào não bộ của người còn sống và sao chép toàn bộ dữ liệu tạo nên ký ức và tính cách của người gốc.

