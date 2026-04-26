Tính toán của người Mỹ khi giá trà tăng lên quá cao

Phải nhập trà giá cao từ Đông Á, người Mỹ muốn mang cây trà về trồng ở các đồn điền trong nước. Với khí hậu đa dạng, trải dài nhiều vĩ độ, họ mong cây trà sẽ phát triển tốt.

Việc trồng cây trà cũng đơn giản như việc trồng lý chua hay lý gai, và các vườn trà có thể được thiết lập tương tự như những vườn cây kinh tế khác. Chúng thường được chia thành các khu vực từ 5 đến 10 mẫu Anh và khi thiết kế phải được giữ càng gần nhau càng tốt, vì theo cách này, việc giám sát và canh tác sẽ dễ dàng hơn, chi phí thấp hơn.

Thông thường người ta bắt đầu từ một đầu và xới qua đến đầu kia, vì các phần khác nhau của khu vườn có thể cần được xử lý khác nhau do sự thay đổi của đất hoặc các nguyên nhân khác. Các hàng cây phải chạy xa và đều đặn nhất có thể theo quy luật hình học, đặc biệt là trên đất dốc, không bao giờ trồng dọc lên xuống hoặc cắt ngang dốc.

Nếu trồng dọc theo dốc, sẽ hình thành các rãnh hoặc dòng nước giữa các hàng và đất sẽ bị rửa trôi, còn nếu trồng ngang qua con dốc, thì thiệt hại tương tự sẽ xảy ra giữa các bụi cây. Phần bên dưới của mỗi cây sẽ bị lộ rễ, và ánh nắng sẽ tác động vào rễ, khiến cây bị héo, suy yếu và chết. Nhưng nếu các hàng cây được trồng chéo theo hướng đồi sao cho độ dốc dọc theo các hàng ở mức vừa phải thì nhược điểm này sẽ được giảm tối đa trong mọi trường hợp.

Khoảng cách giữa các hàng cây càng gần nhau và khoảng cách giữa các cây trong hàng càng gần nhau sẽ dẫn tới hiện tượng rửa trôi sẽ càng ít. Trong khi trên đất bằng, không quan trọng là các hàng cây chạy theo hướng nào, nhưng các khu vườn như vậy sẽ luôn trông bắt mắt nhất khi các hàng cây chạy vuông góc nhau.

Việc trồng cây trà thành công hoàn toàn có thể thực hiện được ở Mỹ. Điều này đã được chứng minh một cách rõ ràng, và Mỹ có thể, bằng các nỗ lực mạnh mẽ và thông minh hơn trong hướng đi này, tiết kiệm một khoản tiền lớn mà Mỹ chi trả hàng năm cho các quốc gia khác để nhập khẩu mặt hàng trà.

Xét về tính khả thi của việc này thì không có gì phải bàn cãi, vì Mỹ có khí hậu và đất đai trải dài nhiều vĩ độ khác nhau bên trong biên giới để trồng bất kỳ loại cây nào đã hoặc có thể được trồng ở bất kỳ quốc gia nào khác.

Những nghi ngờ về sự phù hợp của đất đai và khí hậu của Mỹ để sản xuất một loại trà tốt như đang trồng ở Ấn Độ, Java và Sri Lanka là không có cơ sở, vì những người nông dân thực tế đều biết rằng đất đai và khí hậu có ảnh hưởng nhất định đến các loại thực vật, và những ảnh hưởng tương tự này có hiệu lực ở mọi nơi và nguyên nhân tự nhiên không có tác động đột ngột trong hoạt động của họ ở bất kỳ đâu.

Các vĩ độ mà trà được trồng ở Trung Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ tương ứng chính xác với những vùng ở Delaware, Maryland, Virginia và Florida ở phía Nam, và với Kentucky, Tennessee và Alabama ở phía Tây Nam.