Tình tiết mới gây sốc vụ búp bê sống' Brazil qua đời ở tuổi 31

Cảnh sát Brazil đề nghị khai quật thi thể nữ influencer Barbara Jankavski để điều tra nghi vấn cô có thể đã bị sát hại.

Bárbara Jankavski từng trải qua 27 ca phẫu thuật thẩm mỹ. Cô được phát hiện tử vong hôm 2/11.

Cảnh sát Brazil đang đề nghị tòa án cho phép khai quật thi thể của nữ influencer Bárbara Jankavski (31 tuổi), người được biết đến với biệt danh "búp bê sống", sau khi gia đình và công tố viên cho rằng cô có thể đã bị sát hại.

Theo hồ sơ, gia đình nạn nhân nghi ngờ Jankavski bị siết cổ, bởi trên cơ thể có vết thương và dấu hằn ở vùng cổ, phù hợp với ngạt thở cơ học. Đơn xin khai quật đề xuất chụp X-quang vùng cổ và xét nghiệm ADN đất dưới móng tay để tìm dấu hiệu giằng co, theo Mothership.

Một đơn trình bổ sung cũng yêu cầu đội điều tra án mạng vào cuộc để làm rõ các tình tiết chưa được giải thích.

Trước đó, cảnh sát từng kết luận Jankavski đột tử do ngừng tim, nghi liên quan đến quá liều cocaine. Cô được phát hiện tử vong ngày 2/11, tại nhà của Renato Campos Pinto de Vitto (51 tuổi) - một luật sư tại São Paulo. Khi được tìm thấy, cô chỉ mặc đồ lót và trên mặt có vết thương.

Renato khai với cảnh sát rằng ông đã thuê Jankavski để "phục vụ" vào ngày xảy ra sự việc. Cả hai được cho là có sử dụng chất kích thích tại nhà riêng.

Theo lời khai, sau khi Jankavski ngủ thiếp đi và không còn cử động, Renato đã hồi sức trong khoảng 9 phút trước khi gọi cấp cứu. Nhân viên y tế xác nhận nạn nhân đã tử vong tại chỗ.

Chính quyền sau đó ra lệnh khám nghiệm tử thi và xét nghiệm độc chất. Tính đến nay, chưa có vụ bắt giữ nào liên quan đến vụ việc.

Bárbara Jankavski là influencer nổi tiếng tại Brazil, sở hữu hơn 400.000 người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội. Cô công khai chuyện đã trải qua 27 ca phẫu thuật thẩm mỹ để theo đuổi vẻ đẹp "siêu thực". Các can thiệp bao gồm nhiều lần sửa mũi, nâng ngực, nâng mông, hút mỡ ở cổ, bụng, chân và nâng lông mày. Tổng chi phí ước tính khoảng 56.000 USD .

Trên trang cá nhân, Jankavski thường xuyên đăng tải hình ảnh, video quá trình phẫu thuật. Lần gần nhất, cô chia sẻ về ca căng da mặt vào tháng 6, không ngại xuất hiện với khuôn mặt còn sưng và bầm tím.

Cái chết của nữ influencer nhanh chóng gây xôn xao dư luận Brazil và tiếp tục được theo dõi sát sao khi cuộc điều tra có thêm diễn biến mới.