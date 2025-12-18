Chuột thản nhiên gặm rau, thịt trong tủ bánh mì ở Hà Nội gây sốc

Đoạn video cảnh một con chuột thản nhiên gặm thức ăn bên trong tủ bánh mì tại một cơ sở kinh doanh ăn uống ở Hà Nội gây xôn xao dư luận, kéo theo tranh cãi về vấn đề vệ sinh.

Cảnh chuột gặm rau, thịt trong tủ bánh mì gây sốc Đoạn video ghi cảnh một con chuột bò lên khay đựng thức ăn, thản nhiên gặm rau trong tủ bánh mì bán ở ngoài đường khiến nhiều người sợ hãi.

Sáng 18/12, mạng xã hội lan truyền clip của tài khoản H.T.P. ghi lại cảnh một con chuột leo lên khay thức ăn, liên tục gặm phần rau trong tủ bánh mì, bên cạnh là trục xiên thịt vẫn còn đang quay, tại cửa hàng bánh mì Thổ Nhĩ Kỳ (doner kebab) trên phố Đường Thành (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội). Cảnh tượng khiến nhiều người xem không khỏi rùng mình.



Trả lời Tri Thức - Znews chiều cùng ngày, bà Trần Thị Hậu - chủ quầy bánh mì - cho biết sự việc xảy ra vào khoảng 15h chiều 16/12. Thời điểm xuất hiện con chuột là lúc cửa hàng đã đóng cửa và "không còn khách mua bánh".

"Sau khi bán hết bánh vào ban sáng, tôi rời cửa hàng một lúc để đi chợ. Do vội nên chưa kịp thu dọn quầy, đến khi quay lại thì chỉ nghe hàng xóm kể rằng có con vật xuất hiện trong tủ. Bản thân tôi không trực tiếp chứng kiến nên cũng không rõ thực hư ra sao. Sau khi được nhiều người nhắc nhở, tôi đã rút kinh nghiệm dọn hàng ngay mỗi khi rời đi, để tránh sự việc tương tự", người chủ nói.

Đoạn video nhanh chóng được chia sẻ trên các hội, nhóm trên MXH, thu hút hàng nghìn lượt xem và bình luận. Phần lớn cho rằng đây là hình ảnh phản cảm, khó chấp nhận đối với một cơ sở kinh doanh thực phẩm. Nhiều người lo ngại về nguy cơ mất an toàn vệ sinh, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng.

"Xem mà ám ảnh", "Tôi từng ăn quán này, nghĩ lại mà thấy rùng mình" là một số bình luận của người dùng khi xem đoạn video.

Trong khi đó, một số ý kiến khác cho rằng clip là hồi chuông cảnh báo về điều kiện bảo quản thực phẩm tại nhiều quầy hàng nhỏ lẻ nói chung, đặc biệt là các điểm bán thức ăn nhanh ven đường.

Sự xuất hiện của chuột tại khu vực chế biến, bảo quản thức ăn được xem là dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. Chuột không chỉ làm ô nhiễm thực phẩm mà còn là vật trung gian truyền nhiều mầm bệnh nguy hiểm cho con người.