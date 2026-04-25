Tiền lương chưa bao giờ là tất cả

Cuốn sách của Fred Kofman phân tích mối quan hệ giữa nhân viên và công ty thông qua nhiều lợi ích mà hai bên mang lại cho nhau. Tiền lương không phải là yếu tố quan trọng nhất để một nhân viên quyết định gắn bó với công ty lâu dài. Môi trường làm việc, văn hóa doanh nghiệp và cơ hội phát triển là những yếu tố quan trọng không kém, mà nhiều người cân nhắc khi lựa chọn nơi làm việc.

Tình thế tiến thoái lưỡng nan mà nhiều nhân viên gặp phải

Giữ chân khách hàng, tư vấn để họ tiếp tục sử dụng dịch vụ là mục tiêu của nhân viên. Có điều, nếu lôi kéo khách hàng bất thành, bạn sẽ làm ảnh hưởng tới thương hiệu của công ty.

Tien thoai luong nan, anh 1

Hãy luôn thận trọng khi tư vấn cho khách hàng, đừng để bản thân rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Ảnh minh họa: J.P.

Năm 2014, Veronica Block đã gọi điện để hủy dịch vụ Internet Comcast của gia đình mình. Cô lập tức được chuyển máy đến một nhân viên “giữ chân khách hàng”, người đã tranh luận với cô trong mười phút về lý do cô muốn cắt dịch vụ. Mỗi lần Veronica yêu cầu chấm dứt dịch vụ, anh nhân viên này lại tranh cãi với cô.

Anh ấy nhấn mạnh rằng tất cả những gì mình muốn làm chỉ là cải thiện dịch vụ của Comcast. “Hãy cho tôi biết tại sao chị không muốn một dịch vụ internet nhanh chóng hơn”, anh nhân viên nhanh nhảu nói tiếp.

Chán nản, Veronica chuyển điện thoại cho chồng là Ryan, người đã đủ tỉnh táo để ghi lại đoạn hội thoại dài tám phút của mình với anh nhân viên “giữ chân khách hàng”

Cuộc trò chuyện diễn ra mệt mỏi, phỉnh phờ, luẩn quẩn và phi lý. “Công việc của tôi là tìm hiểu tại sao anh chị không muốn dịch vụ của Comcast”, anh nhân viên lý luận, nâng cao giọng lên.

“Tôi không hiểu tại sao anh không cứ thế hủy cho tôi”, Ryan nói.

“Có vẻ như anh không muốn có cuộc trò chuyện này với tôi. Tôi chỉ đang cố cung cấp thông tin cho anh”, giọng anh nhân viên rên rỉ. Nếu nghe đoạn ghi âm, bạn thực sự có thể nghe thấy tiếng người quản lý của anh chàng tội nghiệp này phà hơi thở vào gáy anh ta. “Tôi đang cố gắng giúp công ty của tôi trở nên tốt hơn”, anh nhân viên tội nghiệp nói với giọng pha lẫn chút tuyệt vọng. “Đó là công việc của tôi”.

“Tôi có thể đảm bảo với anh ngay rằng”, Ryan trả lời, “anh đang làm cực kỳ tốt cái việc khiến công ty mình trở nên tồi tệ hơn đấy”.

Washington Post, Los Angeles Times, Good Morning America, và Huffington Post. Nó chắc chắn không phải là kiểu quảng bá mà Comcast muốn tìm kiếm, đặc biệt là khi công ty này đang cố gắng thực hiện một vụ sáp nhập bị người người căm ghét với công ty truyền hình cáp Time Warner Cable. Comcast sau đó đã xin lỗi về việc nhân viên của họ đã hoảng loạn và có hành vi kỳ quặc, nhưng đó là khi mọi việc đã rồi.

Trong bất cứ tình huống nào, hành vi của anh chàng nhân viên này không phải kỳ quặc, cũng không phải hoảng loạn; nó mang tính hệ thống và hợp lý. Giống như đa số các công ty khác, nhóm nhân viên giữ chân khách hàng của Comcast làm việc trong môi trường tách biệt của riêng họ: Mọi người trong nhóm được đánh giá theo một danh sách các chỉ số hiệu suất thiết yếu (viết tắt là KPI - key performance indicator).

Tôi cược với bạn rằng tiền thưởng và sự nghiệp của anh nhân viên xui rủi ấy phụ thuộc vào số lần hủy hợp đồng được ghi nhận trong ca làm việc của anh ta, bất kể việc công ty chấm dứt hợp đồng với những khách hàng đó là có tốt cho chính công ty hay không. Anh nhân viên phải nghiêm túc tuân theo kịch bản, nếu không sẽ bị khiển trách. Và rất có thể, thành tích của cấp trên của anh ta cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Đây là những gì mà anh nhân viên giữ chân khách hàng đã phải vật lộn mà vẫn không hiểu. Để làm điều tốt nhất cho công ty (để tối ưu hóa hệ thống), đôi khi bạn phải làm điều gì đó không phải tốt nhất cho chính mình hoặc lĩnh vực cụ thể mà mình phụ trách (tối ưu hệ thống con của bạn).

Ví dụ, để làm điều tốt nhất cho Comcast, anh nhân viên giữ chân khách hàng nên nhã nhặn chấm dứt dịch vụ cho khách hàng, mặc dù điều này không làm tăng hiệu suất công việc của anh. Khi tối ưu hóa hệ thống con của mình (cố gắng hết mình để giữ chân khách hàng), anh ta đã xem nhẹ việc tối ưu toàn hệ thống (làm phiền khách hàng và hủy hoại thương hiệu của Comcast).

Chỉ vì hoàn thành “công việc của mình”, anh nhân viên này rốt cuộc lại báo hại Comcast, đó là một trong những thảm họa quan hệ khách hàng lớn nhất trong năm.

Fred Kofman/ Sài Gòn Books & NXB Thế giới

    Đọc tiếp

    Bi quyet don gian giup Huawei tiet kiem chi phi hinh anh

    Bí quyết đơn giản giúp Huawei tiết kiệm chi phí

    18:26 13/1/2026 18:26 13/1/2026

    0

    Bằng các ghi chú nhỏ dán khắp văn phòng, nhắc nhở nhân viên tắt hết các thiết bị điện trước khi ra về, Huawei đã tiết kiệm được một khoản chi phí không nhỏ hàng tháng.

    TP.HCM nghien cuu dua sach vao quy hoach do thi hinh anh

    TP.HCM nghiên cứu đưa sách vào quy hoạch đô thị

    4 giờ trước 05:40 25/4/2026

    0

    Thành phố đặt mục tiêu đảm bảo kim ngạch xuất khẩu xuất bản phẩm đạt 3,6 triệu USD; tỷ lệ đọc sách bình quân trên đầu người là 7-7,5 quyển sách/người; thành lập Hội Xuất bản TP.HCM...

    Dai hoi Hoi Xuat ban Viet Nam lan thu V hinh anh

    Đại hội Hội Xuất bản Việt Nam lần thứ V

    13:00 13/7/2023 13:00 13/7/2023

    0

    Việc chuyển đổi mô hình hoạt động có thể giúp đơn vị xuất bản chủ động sản xuất từ sách giấy, ebook cho đến sách nói để tạo sự sôi nổi và đa dạng cho thị trường.

    Tu sach 50 nam giai phong mien Nam, thong nhat dat nuoc hinh anh

    Tủ sách 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

    05:42 5/5/2025 05:42 5/5/2025

    0

    Sách ảnh song ngữ Việt - Anh “Di sản Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon - Ho Chi Minh City Heritage)” tái hiện quang cảnh và nếp sống của con người ở vùng đất Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh từ những thế kỷ trước.

    BOOK SPACE hinh anh

    BOOK SPACE

    05:45 20/4/2026 05:45 20/4/2026

    0

    Quán cà phê Bibli Library Cafe (phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM) gây chú ý với không gian như trong truyện Harry Potter và quy định yêu cầu khách giữ im lặng khi vào quán.

    Nghe viet van hinh anh

    Nghề viết văn

    11:22 6/3/2026 11:22 6/3/2026

    0

    Nhiều nhà văn có con đường học vấn khá sâu rộng, ngược lại một số người chủ yếu tự học và viết bằng trải nghiệm. Các nhà văn sẽ tự học bằng việc đọc, nó giúp họ tích lũy tri thức.

    Song mot doi xung dang hinh anh

    Sống một đời xứng đáng

    11:03 13/11/2025 11:03 13/11/2025

    0

    Chừng nào mẹ còn năng lượng, thì chừng đó mẹ còn có quyền quyết định tiếp tục dùng nó để mang lại niềm vui cho chính mình và những người xung quanh. Thấy hai cha con tôi cười phá lên, với mẹ, thế là xứng đáng.

    Vu tru tuan hoan hinh anh

    Vũ trụ tuần hoàn

    14:12 2/12/2025 14:12 2/12/2025

    0

    Sau khoảng một nghìn tỷ năm hoặc hơn, một vụ nổ lớn mới xảy ra và một chu kỳ mới bắt đầu.

    Giai ma hooc-mon dopamine hinh anh

    Giải mã hoóc-môn dopamine

    19:41 18/2/2026 19:41 18/2/2026

    0

    Nhân vô thập toàn, con người ai cũng có khuyết điểm. Có điều cách bạn đối diện với nó ảnh hưởng rất nhiều từ thái độ sống mà chúng ta được cha mẹ hình thành tự nhỏ.

    6 vat lieu dinh hinh van minh nhan loai hinh anh

    6 vật liệu định hình văn minh nhân loại

    12:14 26/1/2026 12:14 26/1/2026

    0

    Nó nhẹ đến mức nổi trên dầu, mềm đến mức có thể cắt bằng dao nhà bếp, nhưng lại phản ứng mạnh đến mức sôi sục và phát nổ khi tiếp xúc với nước và không khí.

    Diem ky di da can ke hinh anh

    Điểm kỳ dị đã cận kề

    07:32 26/2/2026 07:32 26/2/2026

    0

    Ray Kurzweil dự đoán đầu những năm 2040, các nano robot sẽ có thể đi vào não bộ của người còn sống và sao chép toàn bộ dữ liệu tạo nên ký ức và tính cách của người gốc.

