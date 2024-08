Tình thế đảo ngược với Vardy

"Không phải cái gì óng ánh cũng là vàng và chẳng phải thứ gì rẻ đều vô giá trị". Câu ngạn ngữ tuy đơn giản lại có sức nặng rất lớn.

Trên sân King Power của Leicester City rạng sáng 20/8 (giờ Hà Nội), hình ảnh trái ngược giữa Vardy và Dominic Solanke hiện ra. Người lớn tuổi hơn và không được đánh giá cao làm bẽ mặt đối thủ trẻ và được chiêu mộ với giá 63,4 triệu euro.

Vardy tỏa sáng để mang về 1 điểm cho "Bầy cáo" (biệt danh Leicester). Nếu dứt điểm sắc bén hơn, tay săn bàn 37 tuổi đã có cú đúp. Ở phần sân bên kia, Solanke chơi không tệ, có tới 3 pha dứt điểm, nhưng khép lại trận đấu không có bàn thắng nào.

Tottenham rơi chiến thắng trong 90 phút họ kiểm soát bóng tới 71%. Tất cả vì Vardy, người như lột xác sau khi uống lon nước tăng lực vào giờ nghỉ giữa hai hiệp.

Nhiều điều đã xảy ra từ sau câu chuyện cổ tích được "Bầy cáo" viết lên dưới thời Claudio Ranieri. Đội bóng từng là ông vua của Premier League thậm chí đã xuống hạng, chia tay nhiều ngôi sao. Thế nhưng, Vardy vẫn lợi hại như xưa.

Chỉ cần một phút mất tập trung, theo đó để sổng Vardy, tiền đạo này sẽ trừng phạt đối thủ. Tottenham thấm thía bài học này trong ngày họ để Leicester cầm hòa với tỷ số 1-1 ở trận đấu muộn nhất vòng đấu khai màn Premier League mùa 2024/25.

Điều buồn cười về Vardy là cầu thủ này đáng lẽ không thể góp mặt trong cuộc chạm trán Tottenham. Cựu thành viên "Tam sư" khập khiễng rời sân sau trận giao hữu với Villarreal cách đây 1 tháng.

Kết quả kiểm sau đó xác định Vardy dính chấn thương gối. Cầu thủ này cũng không chơi phút nào tính đến cuộc chạm trán Tottenham.

Nhưng theo Guardian, Vardy nhất quyết kêu gọi HLV Steve Cooper để mình ra sân trong bối cảnh Leicester thiếu những lựa chọn trên hàng công. "Cậu ấy đã dính chấn thương trước đó và đang trong quá trình hồi phục. Nhưng tới trước trận gặp Tottenham, Vardy tới gặp tôi và nói rằng mình vẫn khỏe", HLV Cooper cho biết.

Phần còn lại như người ta vẫn thường gọi, đó đã là lịch sử. Vardy sau những giây phút im hơi lặng tiếng tung đòn làm đối thủ choáng váng.

Tháng 1 năm sau, Vardy sẽ bước sang tuổi 38. Song, bản năng săn bàn trước khung thành của tiền đạo này chưa hề bị phai nhạt. Mùa trước, Vardy ghi tới 18 bàn trên hành trình vô địch giải Hạng Nhất của "Bầy cáo".

Tầm ảnh hưởng Vardy tạo ra cho Leicester quá lớn. "Bầy cáo" như biển đổi sau khi mũi nhọn 37 tuổi ghi bàn gỡ hòa.

Phút 70, Vardy di chuyển thông minh để phá bẫy việt vị thoát xuống đối mặt với thủ thành Guglielmo Vicario. Song, cú dứt điểm sau đó của tiền đạo này lại không đủ độ hiểm để đánh bại người gác đền Italy.

Tottenham có quyền tiếc nuối với kết quả hòa trước Leicester. Ngoài đường biên, HLV Ange Postecoglou cúi gập người về phía trước. Ngôn ngữ cơ thể của ông nói lên tất cả. Đó là sự thất vọng. Chiến lược gia người Australia có thể đổ lỗi cho ai?

90 phút tại King Power là câu chuyện của hai tiền đạo. Solanke, tân binh trị giá 63,4 triệu euro bên phía Tottenham, phung phí nhiều cơ hội. Ngược lại, Vardy biết chắt chiu từng khoảnh khắc. Điều này tạo ra sự khác biệt.

"Vardy trở lại thời kỳ hoàng kim", Leicester đăng trên mạng xã hội. Trong thời buổi bóng đá thế giới khan hiếm "số 9", Vardy - ở tuổi 37 - vẫn xuất sắc như ngày nào. Pha lập công trước Tottenham cũng đánh dấu bàn thứ 103 tại Premier League kể từ khi trung phong người Anh bước sang tuổi 30.

Vardy quá khác biệt. Một tiền đạo lập dị. Người rất nghiện thứ nước tăng lực vốn được xem như "kẻ thù" của cầu thủ chuyên nghiệp. Chân sút 37 tuổi kể rằng mình uống 2-3 lon tăng lực mỗi ngày, dù vậy vẫn cho thấy bản năng ghi bàn đáng nể.

Leicester không thể trông cậy vào mỗi Vardy để tái hiện chuyện cổ tích gần một thập niên trước. Nhưng lúc này, tiền đạo người Anh vẫn sắm vai biểu tượng CLB. Sự hiện diện của Vardy nổi bật cho tinh thần hiếu chiến, niềm tin mãnh liệt tạo ra khác biệt.

Vardy không hề sợ hãi. Anh cũng chẳng có bất kỳ sự lo lắng nào trước đối thủ nào. Đó là thông điệp Vardy gửi tới phần còn lại của Premier League. Với bất kỳ ai hoài nghi hay cho rằng tiền đạo già nua này không còn giá trị, họ nên xem xét lại.

Giây phút Leicester cần Vardy tỏa sáng, anh lập tức lên tiếng. Tính từ mùa 2014/15, tiền đạo người Anh đều có bàn thắng ở sân chơi Premier League. Thành tích phải rất lâu nữa "Bầy cáo" mới tìm ra được phiên bản khác giống vậy.

"Ở độ tuổi của cậu ấy, để làm được những gì như vừa qua thật sự không bình thường", ông Cooper dành lời khen cho học trò.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.