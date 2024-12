'Cầu thủ giàu nhất thế giới' gặp thuận lợi khi mua Espanyol

Tiền đạo của Gremio chưa từ bỏ tham vọng mua lại 100% cổ phần của Espanyol. Hôm 13/12, Marca đưa tin rằng người hâm mộ Espanyol phấn khích trước viễn cảnh Braithwaite mua lại CLB từ tay Chủ tịch Chen Yansheng. Phần lớn người hâm mộ CLB này đều cho rằng doanh nhân người Trung Quốc không biết cách quản lý đội bóng, khiến Espanyol không thể phát triển trong gần 10 năm qua.

Trong mùa hè vừa qua, Espanyol chỉ bỏ ra 400.000 euro để mua cầu thủ. Con số ít ỏi này khiến CLB không thể cạnh tranh với những đội bóng giàu tiềm lực khác ở La Liga. Vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng phản ánh đúng sức mạnh của Espanyol hiện tại.

Theo Marca, Chủ tịch Chen đang muốn thoái vốn sau những năm tháng đầu tư thiếu hiệu quả ở Espanyol. Ông đang tìm kiếm nhà đầu tư phù hợp để mua lại CLB và Braithwaite được đánh giá là ứng viên nặng ký.

Năm 2017, Chủ tịch Chen bỏ ra hơn 17 triệu euro để mua lại 56% cổ phần của Espanyol, trở thành cổ đông lớn nhất của CLB. Nhưng trong vòng 7 năm qua, ông chủ của Rastar Group (một công ty đồ chơi và kinh doanh trò chơi điện tử ở Trung Quốc) đầu tư khoảng 167 triệu euro và bị đánh giá là không hiệu quả, khiến Espanyol chịu cảnh rớt hạng. Trong những năm qua, Marca cho biết ông Chen không còn hứng thú đầu tư vào Espanyol.

Với khối tài sản ước tính khoảng 300 triệu euro, Braithwaite được kỳ vọng có thể "giải cứu" Espanyol. Tiền đạo này từng chơi cho Espanyol trong giai đoạn 2022-2024. Anh có mâu thuẫn với ban lãnh đạo khi muốn sang chơi cho một đội bóng lớn hơn nhưng bị từ chối. Hồi tháng 7, Braithwaite và Espanyol chấm dứt hợp đồng sau khi không tìm được tiếng nói chung.

Sở hữu khối tài sản khổng lồ, Braithwaite được cư dân mạng gọi với biệt danh "Cầu thủ giàu nhất thế giới". Năm 2017, Braithwaite cùng với người chú của mình, Philip Michael, thành lập một công ty bất động sản mang tên NYCE, chuyên sản xuất nhà thông minh. Công ty này đang được định giá hơn 250 triệu euro.

Ngoài bất động sản, Braithwaite còn đầu tư vào nhiều mảng khác và đã tạo dựng được sự nghiệp kinh doanh ấn tượng. Tuy nhiên, anh vẫn có niềm đam mê mãnh liệt với bóng đá.

Nếu thương vụ mua lại Espanyol diễn ra thuận lợi, điều này có thể mang đến một làn gió mới cho CLB, giúp họ trở lại với thời kỳ huy hoàng.

