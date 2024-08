Lời nhắc nhở của Vardy

Phút 79 trên sân King Power của Leicester, Vardy được HLV Steve Cooper cho ra nghỉ. Trước khi rời sân, chân sút người Anh chỉ tay vào logo của Premier League và đưa ngón tay trỏ lên làm thành hình số 1. Tiếp đó, anh chỉ tay về hướng CĐV Tottenham, giơ ký hiệu số 0.

Hành động của Vardy như muốn nhắc nhở người hâm mộ rằng Leicester đã có một chức vô địch Premier League, còn Tottenham vẫn trắng tay. Chưa dừng lại ở đó, Vardy cũng quay sang "khẩu chiến" với trung vệ Cristian Romero của Tottenham.

Trong cuộc tiếp đón "Gà trống" (biệt danh Tottenham) ở vòng đấu muộn nhất Premier League, Vardy tỏa sáng với bàn thắng san bằng tỷ số 1-1. Đón đường treo bóng từ cánh phải của Abdul Fatawu, chân sút 37 tuổi đánh đầu cận thành làm tung lưới đối thủ.

Đây là tình huống hàng phòng ngự của Tottenham chơi như mơ ngủ, họ bỏ quên Vardy, để cầu thủ này thoải mái dứt điểm trong thế không ai theo kèm.

Trong hiệp một, Spurs vượt lên dẫn trước do công Pedro Porro ở phút 29. Ở trận này, Leicester chỉ kiểm soát bóng 27%, tung ra 7 pha dứt điểm, tỷ lệ bàn thắng kỳ vọng (xG) đạt 1.15. Trong khi đó, Tottenham có tới 15 pha dứt điểm, 6 trong đó trúng đích, xG đạt 0.98.

Chỉ có được kết quả hòa trước tân binh của Premier League là kết quả đáng thất vọng với Tottenham. Nếu nhìn vào những thống kê, lẽ ra "Gà trống" phải có chiến thắng giòn giã trước đối thủ. Dù vậy, phong độ chói sáng của Vardy đánh sập tham vọng của Tottenham.

Với Leicester, có được 1 điểm ở ngày trở lại Premier League không phải kết quả tồi. Đã vậy, họ giành được điểm số quý báu từ chính Tottenham, đối thủ được đánh giá cao hơn. Việc Vardy ghi bàn - dù rằng đã ở tuổi 37 - càng khiến người hâm mộ "Bầy cáo" (biệt danh Leicester) nức lòng.

Trong giai đoạn cuối mùa giải năm ngoái, Vardy tưởng chừng rời Leicester, tuy nhiên ban lãnh đạo thuyết phục thành công cầu thủ này tiếp tục gắn bó với CLB. Mùa 2023/24 cũng chứng kiến Vardy ghi tới 18 bàn tại giải Hạng Nhất, góp công lớn đưa nhà cựu vô địch Premier League trở lại sân chơi cao nhất nước Anh.

Cùng với việc tận dụng thời cơ để ghi bàn gỡ hòa cho Leicester trước Tottenham, Vardy đã gửi lời nhắc nhở đến phần còn lại của Premier League rằng, anh vẫn là cầu thủ săn bàn đáng sợ trong vùng cấm. Tất cả nên dè chừng.

