Tiền đạo Son Heung-min sa sút phong độ ở mùa giải 2026, kéo theo những kết quả không như kỳ vọng của Los Angeles FC.

Tình thế đảo ngược với Son Heung-min. Ảnh: Reuters.

Ở vòng 9 MLS 2026, LAFC gây thất vọng khi bị Colorado Rapids cầm hòa 0-0 ngay trên sân nhà BMO. Dù vẫn tạm giữ vị trí thứ ba tại khu vực miền Tây, màn trình diễn của đội bóng áo đen khiến người hâm mộ lo lắng.

Đây là trận đấu LAFC gần như bất lực trong việc triển khai tấn công, đặc biệt trong hiệp một khi không tung ra nổi cú dứt điểm nào. Thống kê cho thấy một màn trình diễn đáng báo động: LAFC chỉ kiểm soát bóng 27%, tung ra 5 cú sút (1 trúng đích) và chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) vỏn vẹn 0,21, tất cả đều là những con số thấp nhất của đội từ đầu mùa.

Tâm điểm của sự chú ý đổ dồn vào tiền đạo Son Heung-min. Ở trận đấu với Colorado Rapids, Son được bố trí đá tiền vệ tấn công nhưng gần như "biến mất" trên sân, không tung ra cú sút nào trước khi bị thay ra ở phút 76. Sự thất vọng hiện rõ khi tuyển thủ Hàn Quốc lắc đầu và tỏ vẻ chán nản khi rời sân.

Son không còn bùng nổ như mùa trước. Ảnh: Reuters.

Mùa trước, Son đóng góp 12 bàn và 4 kiến tạo cho LAFC, tạo nên màn ra mắt vượt kỳ vọng tại đội bóng mới. Nhưng từ đầu mùa này, tình thế đảo ngược với Son khi anh vẫn chưa có bàn nào tại MLS. Điểm nhấn hiếm hoi của Son là 4 kiến tạo ở trận gặp Orlando City tại giải quốc nội hôm 5/4.

HLV Mark dos Santos của LAFC phải bảo vệ Son khi cho rằng nguyên nhân chính đến từ lịch thi đấu dày đặc khiến đội không có đủ thời gian tập luyện. LAFC phải thi đấu tới 13 trận trong vòng 42 ngày, buộc ban huấn luyện phải xoay tua đội hình liên tục.

Chiến lược gia này thừa nhận sự thiếu kết nối giữa các cầu thủ tấn công là vấn đề lớn. Ông nhấn mạnh rằng Son và các đồng đội đang chơi quá xa nhau, khiến khả năng phối hợp bị hạn chế. Bên cạnh đó, yếu tố tâm lý cũng ảnh hưởng không nhỏ, đặc biệt với các tiền đạo khi phong độ ghi bàn đi xuống.

Dù vẫn còn nhiều thời gian để cải thiện, nhưng nếu không sớm tìm ra lời giải cho Son, LAFC hoàn toàn có thể đánh mất lợi thế trong cuộc đua tại MLS.

