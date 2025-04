Tình thế đảo ngược với Partey ở Arsenal

Ở tuổi 31, Partey bước vào giai đoạn cuối của hợp đồng với Arsenal. Trước đó, nhiều nguồn tin khẳng định rằng anh sẽ ra đi trong mùa hè này. Tuy nhiên, màn thể hiện đẳng cấp trong vài tháng gần đây khiến Arteta phải suy nghĩ lại.

Theo The Athletic, Partey không chỉ cảm thấy hài lòng với tình hình của bản thân tại Arsenal mà còn có cuộc sống gia đình ổn định ở London. Trong bối cảnh đó, Arsenal sẵn sàng gia hạn thêm 2 năm hoặc ký hợp đồng 1 năm kèm điều khoản tự gia hạn thêm 12 tháng nếu Partey đạt phong độ tốt.

Trong mùa giải Arsenal bị tàn phá bởi chấn thương, Partey được Arteta sử dụng linh hoạt ở các vị trí khác nhau như hậu vệ phải hay trung vệ. Anh thay thế Ben White đầu mùa và gần đây là lấp vào khoảng trống Gabriel để lại.

Chính sự đa năng và đẳng cấp của Partey giúp anh trở thành một phần quan trọng trong đội hình mạnh nhất của Arteta mùa này, với 45 lần ra sân trên mọi đấu trường.

Trong chiến thắng 3-0 của Arsenal trước Real Madrid ở tứ kết lượt đi Champions League, nếu không có siêu phẩm đá phạt của Declan Rice, Partey hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu Cầu thủ hay nhất trận.

Tầm quan trọng của Partey càng được thể hiện rõ qua phản ứng thất vọng của Arteta và Declan Rice khi anh bị treo giò ở bán kết lượt đi Champions League gặp Paris Saint-Germain do nhận đủ số thẻ vàng.

Khi được hỏi về tình hình hợp đồng của Partey, Arteta trả lời mập mờ: "Đúng là có tiến triển với tất cả cầu thủ, nhưng chuyện đó tôi để Giám đốc Thể thao Andrea Berta và CLB lo".

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.