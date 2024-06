Tình thế đảo ngược với ngôi sao Hà Lan

Sau chiến thắng 4-0 trước Iceland ở trận giao hữu rạng sáng 11/6 (giờ Hà Nội), HLV Ronald Koeman xác nhận De Jong sẽ không kịp bình phục chấn thương để đá tại EURO. Cựu HLV Barcelona buộc phải triệu tập gấp Maatsen để thay thế đàn anh.

Dù thường xuyên ra sân ở vị trí hậu vệ trái, Maatsen vẫn có thể chơi ở vị trí tiền vệ khi cần. Điều này khiến HLV Koeman quyết định chọn cầu thủ sinh năm 2000 để thay thế cho sự vắng mặt đáng tiếc của De Jong.

Khép lại màu giải 2023/24, Maatsen ghi được 3 bàn thắng cùng 2 kiến tạo cho Borussia Dortmund. Sao mai người Hà Lan trải qua mùa giải ấn tượng tại Đức với những màn trình diễn thuyết phục. Đồng thời, anh góp công lớn giúp CLB tiến đến trận chung kết Champions League.

Trước đó, HLV Koeman loại cầu thủ 22 tuổi khỏi danh sách 26 thành viên chính thức tham dự EURO 2024. Lý do được ông Koeman đưa ra là bởi tuyển Hà Lan hiện tại có nhiều sự lựa chọn chất lượng hơn Maatsen ở vị trí hậu vệ biên.

Hậu vệ trẻ thuộc biên chế Chelsea đã trở về từ kỳ nghỉ tại Hy Lạp sau khi được gọi bổ sung. Maatsen sẽ chỉ có chưa đầy 1 tuần để chuẩn bị cho trận ra quân cùng tuyển Hà Lan diễn ra vào tối 16/6 (giờ Hà Nội).

Tại EURO 2024, tuyển Hà Lan nằm ở bảng D cùng với Ba Lan, Pháp và Áo. Đoàn quân HLV Koeman sẽ lần lượt đối đầu với Ba Lan (16/6), Pháp (22/6) và Áo (25/6).

