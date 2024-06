Chuỗi ngày buồn với De Jong nối dài

De Jong dính chấn thương trong trận Siêu kinh điển giữa Barcelona và Real Madrid thuộc vòng 32 La Liga hôm 22/4. Tiền vệ người Hà Lan phải nghỉ thi đấu từ đó tới nay.

Dù được các chuyên viên y tế tận tình chữa trị, De Jong vẫn không kịp hồi phục để cùng tuyển Hà Lan dự EURO 2024. Sắp tới, cầu thủ này sẽ trở lại CLB Barcelona để tiếp tục thực hiện quá trình điều trị chấn thương.

"De Jong không được dự EURO là điều đáng buồn. Nó ảnh hưởng tới không chỉ đội bóng, HLV và phần lớn là Frenkie (De Jong). Cậu ấy đã tập luyện rất chăm chỉ để góp mặt tại VCK EURO. Tuy nhiên, De Jong vẫn còn sự nghiệp dài phía trước và cậu ấy cần đưa ra quyết định sáng suốt", tiền đạo Memphis Depay nói.

Với De Jong, mùa 2023/24 không phải thời gian ngọt ngào. Cầu thủ này dính 4 chấn thương, 3 trong số đó liên quan tới mắt cá, khiến bản thân phải xa sân cỏ 144 ngày, vắng mặt tổng cộng 27 trận ở cấp độ CLB lẫn ĐTQG.

Trong màu áo Barcelona, De Jong cũng khép lại mùa 2023/24 với hai bàn tay trắng. Việc chia tay VCK EURO 2024 càng khiến chuỗi ngày buồn của cựu tiền vệ Ajax nối dài.

Cũng liên quan đến tình hình chuẩn bị của tuyển Hà Lan cho VCK EURO 2024, đội bóng dưới quyền HLV Ronald Koeman vừa có chiến thắng giòn giã 4-0 trước Iceland trong trận giao hữu trên sân Feijenoord (Rotterdam) rạng sáng 11/6. Xavi Simons, Virgil va Dijk, Donyell Malen, Wout Weghorst là những người ghi bàn cho đội tuyển với biệt danh "Cơn lốc màu da cam".

Tại VCK EURO 2024, tuyển Hà Lan nằm ở bảng D, sẽ có trận ra quân gặp Ba Lan vào ngày 16/6. Tiếp đó, họ lần lượt chạm trán Pháp và Áo.

