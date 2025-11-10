Tình thế đảo ngược với Liverpool

Chi 440 triệu bảng để tái thiết, songArne Slot lại biến nhà vô địch nước Anh thành tập thể lạc lối giữa chính giấc mộng của mình.

Van Dijk sa sút.

Slot đang trải qua những ngày tăm tối nhất kể từ khi đặt chân tới Anfield. Sáu trận thua trong bảy vòng gần nhất là con số không thể bào chữa. Liverpool không chỉ mất phong độ, họ còn đánh mất khí chất của nhà vô địch.

Cú rơi tự do của Liverpool

Thật khó tin khi chỉ vài tháng trước, Slot được ca ngợi như biểu tượng cho sự đổi mới. Ông đến từ Hà Lan, mang triết lý bóng đá tươi mới, và được kỳ vọng mở ra kỷ nguyên hậu Jurgen Klopp. Nhưng chỉ nửa năm sau, khán giả hát vang “Slot sẽ bị sa thải sáng mai”. Từ chỗ được chào đón như cứu tinh, ông trở thành mục tiêu của sự giễu cợt.

Trận thua Manchester City tại Etihad là lát cắt rõ nhất. Pep Guardiola hân hoan trong trận đấu thứ 1.000 của mình. Còn Slot đứng bất động giữa mưa, ánh mắt trống rỗng. Ông tức giận với bàn gỡ bị từ chối, nhưng đó không phải nguyên nhân chính. Liverpool đang sụp đổ từ bên trong, và Slot là người phải chịu trách nhiệm.

Từ chuỗi năm chiến thắng liên tiếp, họ chỉ còn ba điểm trong bảy trận. Một cú rơi tự do không thể giải thích bằng may rủi. Nó phản ánh sự rối loạn trong phòng thay đồ, sự thiếu ổn định về chiến thuật và niềm tin.

Điều trớ trêu là Slot có mọi điều kiện để thành công. Ông được cấp ngân sách 440 triệu bảng, con số kỷ lục trong lịch sử Liverpool. Florian Wirtz, Alexander Isak, Hugo Ekitike, Milos Kerkez, Jeremie Frimpong, những cái tên đủ để làm nên một thế hệ mới. Nhưng thay vì hòa quyện, họ chơi như những người xa lạ.

Wirtz tiêu tốn 116 triệu bảng mà chưa có nổi một bàn thắng hay kiến tạo ở Premier League. Isak, bản hợp đồng đắt nhất nước Anh, thậm chí không được tung vào sân. CĐV Man City hát vang “Lãng phí tiền bạc”, và nhìn cách Wirtz chuyền thẳng vào chân Gvardiol, khó ai phản đối.

Liverpool mất đi điều từng làm nên sức mạnh lớn nhất của họ: sự gắn kết. Dưới thời Klopp, đội bóng thắng nhờ tinh thần và niềm tin. Bây giờ, họ chơi như những cá nhân chắp vá. Slot có ý tưởng, nhưng không có sự đồng thuận.

Salah đang đánh mất chính mình.

Roy Keane từng gọi Liverpool là “nhà vô địch tệ hại” vào năm 2021. Khi đó Klopp phản ứng dữ dội. Giờ đây, cụm từ ấy trở lại và có vẻ còn chính xác hơn. Liverpool của Slot thủng lưới 17 bàn sau 11 trận. Năm năm trước, họ cũng rơi vào tình cảnh y hệt. Khi ngọn lửa chiến đấu tắt, mọi hệ thống đều sụp đổ.

Không ai trong tập thể này còn giữ được hình ảnh của chính mình. Konate thua Haaland trong tình huống không chiến đến mức bị ví như “đối thủ dưới rổ của Michael Jordan”. Szoboszlai mất hẳn sự chắc chắn ở giữa sân. Conor Bradley bị Doku xoay như chong chóng.

Đội bóng từng hạ Real Madrid cách đây chưa lâu giờ chơi như kẻ hết hơi. Thắng lợi ấy hóa ra chỉ là ảo ảnh. Những cuộc đối đầu với Man City từng là chuẩn mực của bóng đá Anh, rực lửa, dữ dội và giàu cảm xúc. Giờ đây, chỉ còn một đội xứng đáng với danh tiếng đó, và đó không phải Liverpool.

Cả một tập thể sa sút

Virgil van Dijk là hình ảnh phản chiếu của sự sa sút. Trung vệ người Hà Lan nổi giận khi bàn thắng của anh bị từ chối vì Andy Robertson việt vị. Nhưng chính Van Dijk lại mắc lỗi khiến cú sút của Man City đổi hướng, hạ gục Mamardashvili. Lời chê của Wayne Rooney về “ngôn ngữ cơ thể yếu đuối” bỗng trở nên đúng hơn bao giờ hết.

Thay vì tự soi lỗi, Van Dijk mỉa mai trọng tài Chris Kavanagh sau pha thổi phạt đền. Thái độ ấy cho thấy sự mất kiểm soát. Khi thủ lĩnh không còn tập trung, phần còn lại của đội bóng cũng dễ dàng tan rã. Salah không còn bùng nổ, Konate chơi như người lạ, còn hàng thủ biến mỗi pha phản công của đối thủ thành hiểm họa.

Liverpool chi nhiều, nhưng thành tích lại chưa xứng với kỳ vọng mùa này.

Arne Slot đang rơi vào vòng xoáy mà nhiều HLV nước ngoài từng trải qua tại Premier League. Ông đến với triết lý tấn công đẹp mắt, nhưng không hiểu rằng giải đấu này đòi hỏi thứ khác: bản lĩnh và khả năng thích nghi. Ở đây, không ai chờ bạn “xây dựng dự án”. Mọi trận đấu đều là bài kiểm tra sống còn.

Liverpool vẫn có tiềm lực. Dàn cầu thủ này đủ sức cạnh tranh ở mọi mặt trận. Nhưng khi tinh thần sa sút, mọi tài năng đều trở nên vô nghĩa. Slot có thể nói về thời gian, về sự kiên nhẫn, nhưng lịch sử Anfield không kiên nhẫn với thất bại.

Khi khán đài vang lên những tiếng hát giễu cợt, khi ánh mắt cầu thủ không còn lửa, bạn hiểu rằng nguy cơ mất kiểm soát đã vượt khỏi ranh giới chuyên môn. Một nhà vô địch thực thụ không sụp đổ nhanh như thế.

Và đó là điều Slot cần nhìn nhận sớm nhất: Liverpool không chỉ cần chiến thuật. Họ cần niềm tin. Niềm tin ấy đang rơi vỡ, từng mảnh, trên tay vị HLV được kỳ vọng viết lại lịch sử nhưng lại đang đánh mất chính mình.