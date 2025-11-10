Man City đè bẹp Liverpool là tuyên ngôn quyền lực của Guardiola

Manchester City không chỉ thắng Liverpool 3-0. Họ còn gửi một lời cảnh báo rền vang tới phần còn lại của nước Anh.

Pep Guardiola giúp Manchester City đè bẹp Liverpool.

Trong đêm kỷ niệm trận đấu thứ 1.000 trong sự nghiệp cầm quân của Pep Guardiola, Etihad trở thành sân khấu cho một màn trình diễn mẫu mực, rực rỡ, tàn nhẫn và tràn đầy sinh khí.

Một “bữa tiệc” trọn vẹn của Pep

Pep Guardiola từng trải qua mùa giải bị nghi ngờ. Sau khi chuỗi bốn năm thống trị Premier League bị chấm dứt, người ta tự hỏi liệu ông còn đủ khát vọng để xây dựng lại một tập thể chiến thắng. Câu trả lời đến ngay trong đêm Etihad bừng sáng. Man City đá như thể họ muốn xóa bỏ mọi hoài nghi.

Guardiola nói ngắn gọn: “Tôi chỉ muốn cảm ơn các cầu thủ và ban huấn luyện vì món quà tuyệt vời này. Tôi tự hào khi làm được điều đó ở Manchester cùng Man City”. Với Pep, đó không chỉ là một chiến thắng, mà là lời khẳng định rằng ông vẫn đang ở đỉnh cao quyền năng huấn luyện.

Nếu Guardiola muốn một món quà sinh nhật nghề nghiệp, các học trò của ông đã tặng món quà hoàn hảo. Man City chơi thứ bóng đá thuần khiết nhất, kiểm soát, sắc sảo và lạnh lùng.

Cũng tại Etihad này hồi tháng 2, Liverpool từng hạ Man City 2-0 để mở đường tới chức vô địch. Nhưng lần này, họ bị vùi dập không thương tiếc. Một Liverpool mờ nhạt, thiếu sức sống và lạc nhịp trước sức mạnh cuộn trào của đối thủ.

Manchester City đã trở lại.

Arne Slot tỏ rõ sự bức xúc khi bàn thắng bằng đầu của Virgil van Dijk bị từ chối vì lỗi việt vị của Andy Robertson. Ông cho rằng đó là “quyết định sai”, vì hậu vệ người Scotland không tác động tới pha bóng. Nhưng dù bàn thắng có được công nhận, Liverpool vẫn không thể cưỡng lại cơn bão màu xanh dương.

Nico Gonzalez nhân đôi cách biệt bằng cú sút chạm người đổi hướng ngay trước giờ nghỉ. Khi hiệp hai bắt đầu, trận đấu đã kết thúc.

Đó không chỉ là một thất bại. Đó là cú phản chiếu cho một Liverpool đang đánh mất bản sắc. Năm trận thua trong sáu vòng, với đội bóng từng là biểu tượng của cường độ và tinh thần, là điều không thể chấp nhận.

Trước trận, Guardiola nói “cảm thấy hứng khởi trở lại”. Cảm hứng đó hiện ra rõ ràng trong từng pha phối hợp của Man City. Họ khởi nguồn từ góc sân nhà, liên tục ban bật qua 19 đường chuyền, rồi Matheus Nunes tạt bóng để Haaland bật cao đánh đầu ghi bàn. Một bàn thắng hoàn hảo - vừa tinh tế vừa cơ học - như bản nhạc được Pep soạn sẵn.

Haaland đá hỏng phạt đền trước đó, nhưng không ai còn nhớ. Bởi bàn thắng ấy gói trọn triết lý của Pep: kiểm soát, nhịp điệu, sự chính xác đến tàn nhẫn.

Guardiola gọi đó là “món quà hoàn hảo” cho ngày trọng đại. Và thật vậy, nếu có bức tượng nào để tôn vinh phong cách của ông, bàn thắng ấy xứng đáng được khắc lên nền đá cẩm thạch Etihad.

Doku, làn gió mới của City

Nếu Haaland là bản năng, thì Jeremy Doku là nguồn năng lượng. Cầu thủ 23 tuổi người Bỉ từng bị chê thiếu ổn định, nay trở thành ngòi nổ không thể ngăn chặn. Anh khiến Conor Bradley, người vừa tỏa sáng trong trận thắng Real Madrid, phải chịu đựng một cơn ác mộng. Doku bứt phá, đảo hướng, hạ gục đối phương bằng tốc độ và sức mạnh.

Pep từng nói rằng Doku “cần thời gian để hiểu triết lý Man City”. Giờ thì anh đã hiểu, và biến cánh trái thành vùng cấm địa cho mọi hậu vệ.

Pep giúp Manchester City đáng sợ trở lại.

Bên trong, Phil Foden lấy lại phong độ đỉnh cao. Bernardo Silva vẫn mềm mại và thông minh. Rayan Cherki, tân binh của CLB, đem đến những nét chấm phá tinh tế. Man City hiện lên với nhiều tầng lớp sáng tạo, nhiều ngòi nổ và một tâm thế không thể bị lung lay.

Trong khi đó, Liverpool sa lầy trong chính sự xa xỉ của mình. Hơn 450 triệu bảng chi tiêu mùa hè chưa mang lại sự cân bằng. Hugo Ekitike, bản hợp đồng được kỳ vọng, gần như biến mất. Alexander Isak ngồi dự bị. Và Florian Wirtz - cái tên 116 triệu bảng - trở thành gánh nặng.

Tiền vệ người Đức bị CĐV Man City chế giễu “what a waste of money” (lãng phí tiền bạc) khi rời sân phút 83. Anh vẫn giữ được kỹ thuật, nhưng thiếu sức mạnh và khả năng chịu đòn ở Premier League. Mỗi khi va chạm, anh bị đẩy ngã dễ dàng. Mỗi khi cần tạo khác biệt, anh lại biến mất.

Arne Slot nói rằng đội bóng của ông “vẫn đang thích nghi”. Nhưng thứ Liverpool đang thể hiện không phải là sự chuyển mình, mà là sự lạc hướng. Đội từng dồn ép mọi đối thủ nay bị chính đối thủ nghiền nát.

Sau trận hòa Sunderland, Arsenal vẫn giữ ngôi đầu, nhưng cách biệt chỉ còn bốn điểm. Guardiola từng nhiều lần nói rằng ông “thích săn đuổi hơn là bị săn đuổi”. Với phong độ này, Man City đang trở lại với dáng dấp của kẻ đi săn.

Guardiola chia sẻ sau trận: “Tôi sẽ không bao giờ quên trận thứ 1.000, đặc biệt là khi diễn ra trước gia đình tôi và trước một đối thủ như Liverpool. Tôi rất tôn trọng CLB này”.

Một lời nói nhẹ, nhưng đằng sau là tuyên bố quyền lực. Man City không chỉ thắng một trận, họ đã khởi đầu một chiến dịch đòi lại ngai vàng.

Arsenal, Liverpool và phần còn lại giờ có thể cảm nhận hơi thở của họ ngay sau gáy. Bởi khi Pep Guardiola tái sinh, Man City lại trở thành cơn ác mộng mà không ai muốn đối mặt.