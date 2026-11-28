Dean Huijsen đang trải qua bước ngoặt đáng kể trong sự nghiệp khi ngày càng khẳng định vị trí ở hàng phòng ngự Real Madrid.

Huijsen dần trở thành trụ cột hàng thủ Real Madrid.

Trái với kỳ vọng khi gia nhập Real Madrid, Huijsen không có mùa giải đầu tiên thuyết phục. Anh vẫn ra sân 28 trận tại La Liga mùa 2025/26, thi đấu 2.038 phút và ghi 2 bàn, nhưng màn trình diễn thiếu ổn định khiến trung vệ trẻ chưa tạo được sự yên tâm. Dễ hiểu khi Huijsen không có suất dự World Cup 2026.

Sang mùa 2026/27, Huijsen liên tiếp được HLV Jose Mourinho trao cơ hội. Anh có 11 lần đá chính sau 13 trận tại La Liga. Việc tái hợp với "Người đặc biệt" giúp cầu thủ trẻ phần nào lấy lại sự tự tin,

Mourinho chia sẻ: "Ngày ở AS Roma, cậu ấy chỉ là đứa trẻ và còn cả chặng đường dài phía trước. Sự khắc nghiệt của Premier League (trong màu áo Bournemouth) giúp cậu ấy tiến bộ trên nhiều phương diện. Theo quan sát của tôi, mùa giải trước, cậu ấy chưa có màn trình diễn tốt, nhưng việc chúng tôi từng làm việc cùng nhau giúp quá trình phát triển hiện tại diễn ra nhanh hơn".

Ở thời điểm hiện tại, Huijsen không chỉ tiến bộ về kỹ năng mà còn cho thấy sự trưởng thành trong cách ứng phó với áp lực. Mourinho tiết lộ trung vệ này đã vượt qua nỗi thất vọng khi không được tham dự World Cup và biến điều đó thành động lực hoàn thiện bản thân.

"Tôi không muốn dành cho cậu ấy quá nhiều lời khen, bởi điều đó có thể gây tác dụng ngược. Cách tôi đối xử với Huijsen trên cương vị HLV đôi khi khá nghiêm khắc. Tôi không chiều chuộng cậu ấy", Mourinho nói thêm.

Rạng sáng 29/11, Huijsen cùng các đồng đội sẽ tiếp đón Alaves tại Santiago Bernabeu. Đối thủ đang có chuỗi ba trận bất bại. Trong khi đó, Real Madrid hướng đến chiến thắng thứ 11 liên tiếp trên mọi đấu trường. Đây cũng là dịp để Huijsen tiếp tục chứng minh sự trưởng thành và củng cố vị trí trong đội hình "Los Blancos".