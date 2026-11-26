Real Madrid giành quyền vào vòng knock-out Champions League 2026/27 sau khi chắc chắn kết thúc giai đoạn phân hạng trong top 24.

Real Madrid đang đạt đỉnh cao phong độ với 10 trận thắng liên tiếp.

Real Madrid có màn khởi đầu như mơ tại Champions League. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha giành trọn 15 điểm sau 5 trận, độc chiếm ngôi đầu bảng và chưa đánh rơi bất kỳ điểm số nào. Ở lượt đấu gần nhất, "Los Blancos" tiếp tục thể hiện sức mạnh khi ngược dòng đánh bại PSV Eindhoven với tỷ số đậm 5-1.

Kylian Mbappe là một trong những nhân tố nổi bật nhất của Real Madrid. Tiền đạo người Pháp dẫn đầu danh sách ghi bàn của đội tại Champions League với 6 pha lập công. Trong khi đó, Jude Bellingham cũng tìm lại phong độ ấn tượng, góp phần giúp đội bóng Tây Ban Nha nuôi tham vọng chinh phục chức vô địch dưới sự dẫn dắt của Jose Mourinho.

Tấm vé đi tiếp của Real Madrid được xác định sau khi PSG bị AS Roma cầm hòa 2-2 rạng sáng 26/11. Kết quả giúp đội bóng Hoàng gia không còn khả năng rơi xuống vị trí thứ 25 hoặc thấp hơn khi giai đoạn phân hạng khép lại. Nhờ đó, họ chắc suất góp mặt ở vòng knock-out.

Không chỉ hướng đến mục tiêu đi tiếp, Real Madrid còn đứng trước cơ hội lớn kết thúc giai đoạn phân hạng trong top 8. Nếu đạt được điều này, họ sẽ giành vé trực tiếp vào vòng 1/8 mà không phải trải qua vòng play-off.

Trong khi đó, PSG chưa thể hoàn thành nhiệm vụ. Với 13 điểm, nhà đương kim vô địch cần tránh thất bại trước Aston Villa trên sân khách để tự quyết tấm vé đi tiếp. Dù vậy, PSG vẫn được đánh giá rất cao. Theo Opta, đội bóng thủ đô nước Pháp có 94,08% cơ hội kết thúc trong top 8.

Đáng chú ý, Real Madrid hiện là ứng viên sáng giá nhất cho vị trí dẫn đầu với xác suất 54,93%. PSG đứng thứ hai với 19,75% khả năng chiếm ngôi đầu và 24,69% cơ hội cán đích ở vị trí á quân. PSG là nhà vô địch Champions League ở hai mùa giải gần nhất.