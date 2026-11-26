Hậu vệ Denzel Dumfries dường như không hài lòng với tình cảnh hiện tại ở Real Madrid sau khi liên tục phải ngồi dự bị.

Dumfries không vui khi phải dự bị.

Theo AS, Dumfries cảm thấy thất vọng khi không được sử dụng trong trận Real Madrid thắng 5-1 trước PSV tại Champions League hôm 25/11. Hậu vệ người Hà Lan gia nhập đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha vào mùa hè năm ngoái với mức phí khoảng 20 triệu euro, nhưng chưa thể khẳng định vị trí chính thức ở cánh phải.

Nhà báo Alberto Pereiro cũng đưa ra bình luận trên chương trình Onda Cero rằng Dumfries đang không hài lòng với tình hình hiện tại. “Dumfries có đôi chút thất vọng. Đây không phải những gì cậu ấy được hứa hẹn”, ông Pereiro nói.

Ban đầu, Dumfries dường như đã vượt mặt Trent Alexander-Arnold trong cuộc cạnh tranh suất đá chính. Tuy nhiên, quyết định kéo tiền vệ Federico Valverde xuống chơi ở vị trí hậu vệ phải của HLV Jose Mourinho đã làm thay đổi cục diện. Cầu thủ người Uruguay thể hiện phong độ ấn tượng và nhanh chóng nhận được sự tin tưởng từ ban huấn luyện.

Thực tế, việc Dumfries phải ngồi ngoài trước PSV không phải điều bất ngờ. Kể từ ngày 20/9, cựu cầu thủ Inter Milan chỉ đá chính hai trận, đều thuộc khuôn khổ Champions League. Tại La Liga, anh có tới 4 trận phải ngồi dự bị trọn vẹn và chỉ được thi đấu tổng cộng 32 phút trong hai lần vào sân khác.

Trong khi đó, Valverde lại tỏ ra thoải mái với vai trò mới. Sau trận gần nhất, tuyển thủ Uruguay khẳng định anh đang tận hưởng vị trí hậu vệ phải và đánh giá cao sự tin tưởng từ HLV, ban huấn luyện cùng các đồng đội.

Với phong độ hiện tại của Valverde, Dumfries sẽ phải nỗ lực rất nhiều nếu muốn giành lại suất đá chính. Cuộc cạnh tranh ở hành lang phải Real vì thế có nguy cơ trở thành vấn đề lớn đối với tương lai của hậu vệ người Hà Lan.

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