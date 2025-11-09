Tình thế đảo ngược với Garnacho

Tiền vệ Alejandro Garnacho nhận nhiều lời khen từ CĐV Chelsea sau trận thắng 3-0 Wolves ở vòng 11 Premier League rạng sáng 9/11.

Garnacho (trái) dần tỏa sáng tại Chelsea. Ảnh: Reuters.

Sau bàn thắng vào lưới Qarabag ở Champions League hồi giữa tuần, Garnacho tiếp tục thể hiện phong độ chói sáng với cú đúp kiến tạo giúp Chelsea giành trọn 3 điểm trước Wolves.

Trước Wolves, tiền vệ 21 tuổi có ngày thi đấu ấn tượng khi đạt 92% tỷ lệ chuyền chính xác, đồng thời giành chiến thắng 2/3 pha tranh chấp tay đôi trên mặt sân. Với 2 kiến tạo trong trận đấu này, Garnacho đã có 4 lần đóng góp vào bàn thắng trong 4 trận gần nhất cho Chelsea, cho thấy sự thích nghi nhanh chóng tại sân Stamford Bridge.

Sau trận đấu, người hâm mộ Chelsea không tiếc lời ca ngợi màn trình diễn của Garnacho trên mạng xã hội. Một CĐV viết trên X: “Garnacho đang thay đổi. Cậu ấy tận dụng tốt cơ hội khi đối thủ vốn không mạnh".

Một fan khác bình luận: “Tôi thấy được sự nỗ lực của Garnacho, một bản hợp đồng hứa hẹn". Tài khoản khác viết: “Là một fan Chelsea, tôi thấy hả hê khi Garnacho tỏa sáng còn MU mất điểm".

Nguồn tin nội bộ tại Chelsea cho biết Garnacho đang rất chuyên tâm tập luyện. Anh thường dành thêm thời gian sau các buổi tập để luyện dứt điểm và tạt bóng. Điều này giúp anh gây ấn tượng tốt với HLV Enzo Maresca.

Tình thế dần đảo ngược với Garnacho. Sau quãng thời gian đầu mùa bị hoài nghi về năng lực, thậm chí bị chỉ trích vì phong độ kém, anh đã thích nghi tại Chelsea và bắt đầu tạo ra tầm ảnh hưởng lên đội bóng.

