Bàn thắng 'điên rồ' của Luis Diaz

Luis Diaz tiếp tục tỏa sáng rực rỡ trong màu áo Bayern Munich khi ghi một bàn thắng đẳng cấp trong trận hòa 2-2 với Union Berlin ở vòng 10 Bundesliga hôm 8/11.

Phút 34, cựu ngôi sao Liverpool nhận bóng bên ngoài vùng cấm, thực hiện pha bật tường cùng Josip Stanisic. Dù đồng đội trả bóng hơi mạnh, Diaz vẫn nỗ lực cứu bóng thành công trước khi khéo léo vượt qua một hậu vệ đối phương. Sau đó, anh tung cú cứa lòng bằng chân phải từ góc cực hẹp, đưa bóng găm thẳng vào góc xa khung thành trong sự ngỡ ngàng của tất cả.

Pha lập công ngoạn mục khiến các đồng đội như Harry Kane và Stanisic chỉ biết ôm đầu kinh ngạc. Trên mạng xã hội, người hâm mộ nhanh chóng gọi đây là “bàn thắng đẹp nhất mùa giải Bundesliga năm nay”.

Diaz ghi bàn ở góc rất hẹp.

Một tài khoản bình luận: “Luis Diaz không thể tin nổi! Một bàn thắng không tưởng". Một CĐV khác viết: “Liverpool từng đánh giá thấp anh ấy. Đẳng cấp thế giới, và anh ấy luôn như vậy". Người hâm mộ khác nhận xét: “Cách Diaz xử lý rồi dứt điểm thật không thể chê được".

Ở mùa này, Diaz tỏa sáng rực rỡ trong màu áo Bayern. Sau 17 lần ra sân trên mọi đấu trường, chân sút người Colombia ghi 11 bàn và góp 5 kiến tạo.

Với trận hòa 2-2 vừa qua, Bayern chấm dứt chuỗi trận toàn thắng nhưng vẫn giữ vững ngôi đầu bảng Bundesliga, hơn đội xếp sau RB Leipzig 6 điểm. Với Diaz, anh đang chứng minh số tiền 75 triệu euro mà “Hùm xám” bỏ ra trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua là hoàn toàn xứng đáng.

Trận thua lịch sử của Bayern trước Benfica Rạng sáng 25/6, Benfica quật ngã Bayern Munich 1-0 để chiếm ngôi đầu bảng C, FIFA Club World Cup 2025™.