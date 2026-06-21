Tinh quái thủ đoạn trục lợi nhằm vào Dự án Khu liên hợp thể thao tỉnh Lạng Sơn

Khang bàn bạc với các hộ dân trong diện giải phóng mặt bằng dự án Khu liên hợp thể thao tỉnh Lạng Sơn, định trục lợi tiền ngân sách.

Qua công tác nắm tình hình, bảo đảm an ninh trật tự các dự án trọng điểm của tỉnh, Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện tại Dự án Khu liên hợp thể thao tỉnh Lạng Sơn (hạng mục sân vận động trung tâm, nhà thi đấu đa năng tại Khối Khòn Pát, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn) đã có Thông báo thu hồi đất đợt 1 ngày 19/5/2025.

Tuy nhiên, sau đó trong tháng 6/2025, nhiều hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án đã ký hợp đồng, thỏa thuận với Lê Xuân Khang (SN 1975; trú tại phường Đông Kinh, Lạng Sơn) thi công ốp gỗ công nghiệp lên tường, trần và sàn nhà.

Hiện trạng nhà dân ốp gỗ công nghiệp.

Theo đó, Lê Xuân Khang tự bỏ tiền mua vật liệu và thuê thợ thi công trọn gói cho các hộ dân; các hộ dân chưa phải thanh toán ngay mà đợi sau này khi được Nhà nước trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng sẽ thanh toán trả cho Khang.

Đây là phương thức giao dịch có nhiều dấu hiệu bất thường, bởi việc một cá nhân bỏ kinh phí lớn để thi công ốp gỗ cho nhiều hộ dân trong khu vực đã có chủ trương thu hồi đất nhưng lại cho các hộ dân nợ tiền, chỉ phải thanh toán sau khi các hộ dân nhận tiền đền bù, có dấu hiệu lợi dụng chính sách bồi thường nhằm thu lợi bất chính từ ngân sách Nhà nước. Trường hợp vụ việc không được phát hiện, xử lý, thì Nhà nước sẽ phải trả số tiền bồi thường đối với giá trị phần ốp gỗ công nghiệp khoảng trên 8 tỷ đồng .

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, lực lượng An ninh kinh tế đã phối hợp với các đơn vị, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thu thập, xác minh củng cố tài liệu chứng cứ, làm rõ các dấu hiệu vi phạm.

Đến ngày 17/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Xuân Khang. Vụ án đang được Công an tỉnh Lạng Sơn mở rộng điều tra.