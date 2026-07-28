Tính năng giúp Zalo an toàn ai cũng cần biết

Zalo khuyến khích mọi người chủ động sử dụng tính năng "Báo xấu" - một công cụ bảo vệ quyền riêng tư và an toàn cho người dùng.

Cụ thể, thông qua tính năng "Báo xấu" được tích hợp trực tiếp trên ứng dụng, người dùng có thể nhanh chóng gửi phản ánh trực tiếp về các tài khoản hoặc tin nhắn có dấu hiệu lừa đảo, mạo danh, quấy rối hoặc phát tán thông tin không phù hợp để Zalo kịp thời xác minh, xử lý và hạn chế nguy cơ lan rộng của các hoạt động này trên nền tảng.

Thông qua tính năng "Báo xấu" người dùng có thể gửi phản ánh trực tiếp về các tài khoản hoặc tin nhắn có dấu hiệu vi phạm.

Bên cạnh việc đầu tư vào các giải pháp công nghệ nhằm phát hiện và ngăn chặn hành vi vi phạm, sự chủ động của người dùng đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng môi trường trực tuyến an toàn. Khác với các biện pháp bảo mật tự động từ hệ thống, tính năng "Báo xấu" trao quyền chủ động cho chính người dùng. Chỉ với vài thao tác đơn giản, người dùng có thể gửi báo cáo ngay khi phát hiện tài khoản, tin nhắn hay nhóm chat có dấu hiệu lừa đảo, giả mạo, quấy rối hoặc hành vi đáng ngờ.

Các bước để sử dụng tính năng "Báo xấu".

Ngay khi tiếp nhận báo cáo từ người dùng, hệ thống sẽ tiến hành kiểm tra để áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp và bảo vệ cộng đồng trên không gian mạng. Bên cạnh đó, thông tin của người gửi báo cáo luôn được Zalo bảo mật. Các nỗ lực trên từ Zalo hướng đến mục tiêu ngăn chặn lừa đảo diện rộng, không cho kẻ xấu có cơ hội tiếp cận và tấn công những người dùng khác trong cộng đồng.

Bà Lê Thị Kim Xuyến, Giám đốc Chuyển đổi số, Zalo, cho biết: “Chúng tôi xem việc đồng hành cùng người dùng trong bảo vệ dữ liệu, quyền riêng tư, bảo mật tài khoản không chỉ là trách nhiệm của đơn vị cung cấp dịch vụ với người sử dụng dịch vụ mà còn là trách nhiệm của đơn vị công nghệ với cộng đồng và xã hội. Chúng tôi khuyến khích người dùng thường xuyên kiểm tra mức độ an toàn và sử dụng các công cụ của nền tảng để tối ưu bảo mật cho tài khoản cá nhân trên Zalo, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay”.

Bên cạnh tính năng "Báo xấu", Zalo tiếp tục tăng cường các tính năng giúp người dùng bảo vệ tài khoản với nhiều giải pháp được thiết kế đồng bộ trên nền tảng: Bảo mật 2 lớp (2FA) và Kiểm soát Quyền riêng tư (Tùy chỉnh đối tượng xem nhật ký, nhắn tin hoặc tìm kiếm tài khoản) để tối ưu hóa bảo mật.

Các tính năng giúp người dùng bảo vệ tài khoản trên Zalo.

Trước sự gia tăng của các hình thức lừa đảo trực tuyến ngày càng tinh vi, Zalo đã và đang triển khai nhiều giải pháp bảo vệ người dùng. Bên cạnh việc bảo vệ quyền truy cập, Zalo còn mở rộng các giải pháp bảo vệ danh tính trên môi trường số. Gần đây, nền tảng này đã cập nhật tính năng chống chụp màn hình ảnh đại diện giúp hạn chế việc sao chép avatar để giả mạo tài khoản. Giải pháp này góp phần hạn chế nguy cơ lừa đảo thông qua hành vi giả mạo danh tính.

Trong bối cảnh các hình thức tấn công mạng ngày càng tinh vi, công tác bảo mật cần được xây dựng theo hướng nhiều lớp và diễn ra xuyên suốt trong quá trình sử dụng sản phẩm. Những nỗ lực này là một phần trong chiến lược dài hạn của Zalo nhằm xây dựng môi trường giao tiếp trực tuyến an toàn và đáng tin cậy cho người dùng Việt Nam.