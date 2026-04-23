Tính năng chống quay chụp màn hình ảnh đại diện trên Zalo

Nhằm tăng cường khả năng bảo mật cho người dùng, nền tảng Zalo mới đây đã giới thiệu tính năng chống quay chụp màn hình ảnh đại diện.

Tính năng của Zalo tự động nhận biết và hạn chế việc người khác quay chụp màn hình ảnh đại diện trên điện thoại, giúp tăng cường sự riêng tư của người dùng Zalo. Khi một người dùng ấn chọn xem chi tiết ảnh đại diện trên trang cá nhân của người khác và thực hiện hành vi quay, chụp, kết quả trả về sẽ hiển thị một màn hình đen.

Tính năng chống quay chụp màn hình đại diện nối dài những nỗ lực của Zalo trong việc tăng cường sự riêng tư và bảo mật cho người dùng. Zalo cho phép người dùng tùy chỉnh không gian riêng tư chỉ với vài bước đơn giản. Bên cạnh các lớp bảo mật có sẵn, người dùng Zalo hoàn toàn có thể tùy chỉnh thiết lập quyền riêng tư trên Zalo cho phù hợp với nhu cầu cá nhân để mang đến cảm giác thoải mái nhất khi dùng ứng dụng.

Cụ thể, người dùng Zalo có thể tùy chỉnh hiển thị và quyền truy cập của:

Ngày sinh

Trạng thái truy cập

Tin nhắn, cuộc gọi

Nhật ký

Kết bạn và các tiện ích khác

Chỉ với vài thao tác, người dùng có thể quyết định ai được xem, được liên hệ và cách hiển thị thông tin của mình.

Cách thiết lập quyền riêng tư trên Zalo:

Bước 1: Mở Zalo, vào mục cá nhân

Bước 2: Chọn Quyền riêng tư

Bước 3: Bắt đầu tùy chỉnh theo nhu cầu của bạn

Ngoài ra, người dùng có thể chủ động bật công cụ bảo mật 2 lớp để bảo vệ tài khoản. Khi tài khoản Zalo của bạn đăng nhập bằng mật khẩu trên một thiết bị mới, hệ thống sẽ yêu cầu bạn xác thực thêm bằng mã xác thực. Mã xác thực được gửi về thiết bị cũ, số điện thoại hoặc địa chỉ email mà bạn liên kết với tài khoản Zalo. Nhờ đó, chỉ có bạn mới có thể hoàn tất đăng nhập, đảm bảo tài khoản do bạn kiểm soát.

Đồng thời, nhờ kiểm tra bảo mật trên Zalo, người dùng có thể kiểm tra các phần thông tin khác như: Định danh tài khoản, số điện thoại, phiên bản Zalo cùng với các hướng dẫn bảo mật nhằm tăng cường tính an toàn cho tài khoản. Chỉ với các thao tác kiểm tra đơn giản, tài khoản của bạn được đảm bảo ổn định và an toàn.

Trong tương lai, các tính năng trên sẽ tiếp tục được hoàn thiện và nâng cấp để đem đến trải nghiệm riêng tư và bảo mật tốt hơn cho người dùng.