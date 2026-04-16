Tính năng AI mới cập nhật trên Zalo

Cập nhật mới trong tháng 4 của ứng dụng Zalo là ra mắt tính năng AI giúp sao chép chữ từ ảnh, sử dụng OpenClaw ngay trên nền tảng.

Tính đến cuối năm 2025, có 30% người dùng Zalo đang sử dụng các tính năng AI. Trong năm 2026, Zalo tiếp tục ưu tiên phổ cập AI, giúp công nghệ này trở nên gần gũi, dễ sử dụng và dễ tiếp cận với người Việt. Trong tháng 4 này, Zalo cập nhật 2 tính năng mới tập trung vào việc nâng cao trải nghiệm trên nền tảng và hỗ trợ người dùng xử lý thông tin hiệu quả hơn trong đời sống hàng ngày.

Người dùng có thể sử dụng OpenClaw ngay trên Zalo

Theo công bố mới nhất của OpenClaw, Zalo hiện là một kênh kết nối chính thức, bên cạnh các ứng dụng nhắn tin quốc tế như Whatsapp, Telegram, Slack. Giờ đây, người dùng chỉ cần gửi tin nhắn qua Zalo để yêu cầu OpenClaw thực hiện công việc một cách nhanh chóng mà không cần chuyển ứng dụng.

Kết nối OpenClaw qua Zalo để thực hiện một tác vụ cụ thể.

Việc OpenClaw kết hợp với Zalo - một ứng dụng gần gũi với đông đảo người Việt - được xem là một cột mốc quan trọng. Điều này không chỉ thúc đẩy việc phổ cập AI cho người dùng cuối, mà còn khẳng định vị thế của các nền tảng Việt Nam trong làn sóng AI.

Zalo ra mắt tính năng AI giúp sao chép chữ từ ảnh

Tính năng AI Sao chép chữ từ ảnh đã được Zalo ra mắt mới đây, giúp người dùng có thể lấy văn bản trực tiếp từ hình ảnh.

Tính năng sao chép chữ từ ảnh hỗ trợ người dùng trên nhiều phương diện như:

Dễ dàng lấy mọi thông tin cần thiết từ ảnh: Sao chép nhanh gọn số điện thoại, số tài khoản, hóa đơn, địa chỉ nhà, nội dung giấy tờ… mà không cần gõ lại thủ công.

Tiết kiệm công sức và thời gian: Thao tác ngay trên Zalo, không cần tải ảnh về máy.

Hướng dẫn sử dụng tính năng sao chép chữ từ ảnh.

Để sử dụng tính năng, người dùng chỉ cần làm theo các bước đơn giản sau:

Bước 1: Nhấn vào hình ảnh cần sao chép văn bản.

Bước 2: Chọn biểu tượng ở góc phải màn hình.

Bước 3: Nhấn giữ vào phần chữ trên ảnh để sao chép hoặc thực hiện các tác vụ khác như tra cứu, dịch thuật, tìm trên web, chia sẻ…

Bước 4: Dán văn bản đã sao chép vào vị trí mong muốn

Hãy đảm bảo Zalo ở phiên bản mới nhất để trải nghiệm những tiện ích trên!