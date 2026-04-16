Tính năng AI mới cập nhật trên Zalo

  • Thứ năm, 16/4/2026 18:00 (GMT+7)
Cập nhật mới trong tháng 4 của ứng dụng Zalo là ra mắt tính năng AI giúp sao chép chữ từ ảnh, sử dụng OpenClaw ngay trên nền tảng.

Tính đến cuối năm 2025, có 30% người dùng Zalo đang sử dụng các tính năng AI. Trong năm 2026, Zalo tiếp tục ưu tiên phổ cập AI, giúp công nghệ này trở nên gần gũi, dễ sử dụng và dễ tiếp cận với người Việt. Trong tháng 4 này, Zalo cập nhật 2 tính năng mới tập trung vào việc nâng cao trải nghiệm trên nền tảng và hỗ trợ người dùng xử lý thông tin hiệu quả hơn trong đời sống hàng ngày.

Người dùng có thể sử dụng OpenClaw ngay trên Zalo

Theo công bố mới nhất của OpenClaw, Zalo hiện là một kênh kết nối chính thức, bên cạnh các ứng dụng nhắn tin quốc tế như Whatsapp, Telegram, Slack. Giờ đây, người dùng chỉ cần gửi tin nhắn qua Zalo để yêu cầu OpenClaw thực hiện công việc một cách nhanh chóng mà không cần chuyển ứng dụng.

Tinh nang, Zalo, nen tang, OpenClaw, AI, sao chep, chu, anh anh 1

Kết nối OpenClaw qua Zalo để thực hiện một tác vụ cụ thể.

Việc OpenClaw kết hợp với Zalo - một ứng dụng gần gũi với đông đảo người Việt - được xem là một cột mốc quan trọng. Điều này không chỉ thúc đẩy việc phổ cập AI cho người dùng cuối, mà còn khẳng định vị thế của các nền tảng Việt Nam trong làn sóng AI.

Zalo ra mắt tính năng AI giúp sao chép chữ từ ảnh

Tính năng AI Sao chép chữ từ ảnh đã được Zalo ra mắt mới đây, giúp người dùng có thể lấy văn bản trực tiếp từ hình ảnh.

Tinh nang, Zalo, nen tang, OpenClaw, AI, sao chep, chu, anh anh 2

Tính năng sao chép chữ từ ảnh hỗ trợ người dùng trên nhiều phương diện như:

  • Dễ dàng lấy mọi thông tin cần thiết từ ảnh: Sao chép nhanh gọn số điện thoại, số tài khoản, hóa đơn, địa chỉ nhà, nội dung giấy tờ… mà không cần gõ lại thủ công.
  • Tiết kiệm công sức và thời gian: Thao tác ngay trên Zalo, không cần tải ảnh về máy.
Tinh nang, Zalo, nen tang, OpenClaw, AI, sao chep, chu, anh anh 3

Hướng dẫn sử dụng tính năng sao chép chữ từ ảnh.

Để sử dụng tính năng, người dùng chỉ cần làm theo các bước đơn giản sau:

Bước 1: Nhấn vào hình ảnh cần sao chép văn bản.

Bước 2: Chọn biểu tượng ở góc phải màn hình.

Bước 3: Nhấn giữ vào phần chữ trên ảnh để sao chép hoặc thực hiện các tác vụ khác như tra cứu, dịch thuật, tìm trên web, chia sẻ…

Bước 4: Dán văn bản đã sao chép vào vị trí mong muốn

Hãy đảm bảo Zalo ở phiên bản mới nhất để trải nghiệm những tiện ích trên!

Dau la nhung ung dung AI duoc phat trien boi Zalo? hinh anh

Đâu là những ứng dụng AI được phát triển bởi Zalo?

Zalo hiện phát triển một hệ sinh thái AI gồm các sản phẩm như Kiki Auto (trợ lý trên ôtô), Kiki Info (trợ lý hỏi đáp trên Zalo) và hàng loạt tính năng AI tích hợp trực tiếp trong ứng dụng như chuyển giọng nói thành văn bản, dịch thuật và tạo thiệp, avatar AI.

Zalo va nhung dong gop cho Viet Nam hinh anh

Zalo và những đóng góp cho Việt Nam

Bên cạnh là nền tảng liên lạc hàng đầu Việt Nam, Zalo đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống người Việt với nhiều đóng góp tích cực cho cộng đồng và xã hội.

Minh Đức - Trân An

