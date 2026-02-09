Tình huống hi hữu khép lại trận Liverpool - Man City

Quyết định của tổ trọng tài ở phút 90+12 gây tranh cãi dữ dội trong trận Liverpool thua Manchester City 1-2 tại vòng 25 Premier League rạng sáng 9/2.

Szoboszlai thành tâm điểm trong trận thua của Liverpool. Ảnh: Reuters.

Trận đại chiến trên sân Anfield diễn ra với cường độ cao và nhiều bước ngoặt. Liverpool là đội khai thông thế bế tắc ở phút 74, khi Dominik Szoboszlai thực hiện cú sút phạt hàng rào đẳng cấp, đưa bóng găm thẳng vào lưới Manchester City.

Tuy nhiên, Manchester City không buông xuôi. Đội khách đẩy cao đội hình và ghi liền hai bàn để hoàn tất màn lội ngược dòng, đưa tỷ số lên 2-1 trước khi trận đấu bước vào những phút bù giờ cuối cùng. Khi tưởng chừng kết cục đã an bài, kịch tính lớn nhất lại xuất hiện ở phút 90+12.

Trong pha phản công cuối cùng khi trước mắt là khung thành bỏ trống của Liverpool, Rayan Cherki đẩy bóng lăn từ từ về hướng khung thành. Erling Haaland băng xuống với tốc độ cao để đảm bảo bàn thắng cho Man City. Dominik Szoboszlai từ phía sau có tác động kéo áo nhằm ngăn cản tiền đạo Man City.

Ngay sau đó, Haaland không ngã xuống mà lại kéo ngược đối thủ trong khu vực cấm địa. Kết quả cả hai cùng ngã xuống và bóng vẫn lăn vào lưới. Thời điểm đó, trọng tài Craig Pawson cũng thổi còi kết thúc. Pep Guardiola và các học trò ăn mừng chiến thắng 3-1 ngay trên sân đối thủ.

Tuy nhiên, VAR vào cuộc và mất khá nhiều thời gian kiểm tra. Tổ trọng tài xác định Haaland bị phạm lỗi trước, nên Manchester City được hưởng một quả đá phạt trực tiếp. Đồng thời, Szoboszlai bị rút thẻ đỏ với lý do ngăn cản một cơ hội ghi bàn rõ ràng, bàn thắng của Cherki vì thế không được công nhận.

Quyết định gây bão dư luận của tổ trọng tài điều khiển trận Liverpool - Man City. Ảnh: Reuters.

Quyết định này khiến bầu không khí trên sân Anfield trở nên căng thẳng và gây nhiều tranh cãi. Cả Man City và Liverpool đều có lý do không hài lòng với quyết định của ông Pawson và VAR.

Man City không cần pha đá phạt đó bởi họ chắc chắn giành 3 điểm, việc trở lại thi đấu và thực hiện pha đá phạt có một chút rủi ro nếu Liverpool bật lên phản công. Trong một trận cầu quan trọng, mọi khả năng đều có thể xảy ra.

Với Liverpool, nếu VAR không vào cuộc, việc thua thêm một bàn không phải là vấn đề. Nhưng với chiếc thẻ đỏ của Szoboszlai, "The Kop" sẽ mất sự phục vụ của anh trong 3 trận sắp tới.

Cái kết hi hữu này nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận sau trận, một lần nữa đặt VAR vào vị trí gây tranh cãi trong những khoảnh khắc then chốt của Premier League.