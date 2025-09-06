Tình hình sức khỏe của nghệ sĩ Hồng Nga

Nghệ sĩ Hồng Nga hiện nằm một chỗ, không thể tự di chuyển, vệ sinh và cần các con hỗ trợ.

Mới đây, nhóm Ngũ Long du ký gồm diễn viên Phi Phụng, Phương Dung tới thăm nghệ sĩ Hồng Nga. Nghệ sĩ bị bệnh từ 2023 và tình hình sức khỏe của Hồng Nga hiện tại nghiêm trọng hơn. Nghệ sĩ nằm yên một chỗ, gầy hơn trước, ăn phải có người bón.

Nghệ sĩ Hồng Nga khi được đàn em tới thăm. Ảnh: Ngũ Long Du Ký.

Hồng Nga hiện không thể đi lại, tự sinh hoạt và cần con cái chăm sóc, giúp đỡ. Nghệ sĩ không nhận ra đồng nghiệp, ít nói chuyện. Theo con trai Hồng Nga, nghệ sĩ bị đau khớp nên chỉ nằm yên một chỗ. Nếu cần đi đâu, nghệ sĩ phải di chuyển bằng xe lăn.

“Mẹ tôi không có bệnh gì nên cũng không uống thuốc, chỉ là cơ thể và khớp yếu dần nên vẫn nằm một chỗ. Mẹ không tự ngồi dậy và ăn uống được, phải có người giúp đỡ, bón cho. Gia đình tôi sống ở gần đây. Mấy hôm nay mẹ yếu, tôi về đây chăm còn vợ tôi ở nhà lo cơm nước. Tới chiều, vợ tôi qua đây tắm rửa cho bà”, con trai nghệ sĩ chia sẻ.

Hình ảnh thời trẻ của nghệ sĩ Hồng Nga. Ảnh: Hoàng Kim.

Hồng Nga (tên thật Đinh Thị Nga, sinh năm 1946), là nghệ sĩ cải lương quen thuộc trên sân khấu miền Nam từ trước và sau năm 1975. Bà được khán giả yêu mến nhờ khả năng diễn xuất nhập tâm, cảm xúc và đa dạng, có thể hóa thân thành nhiều dạng vai khác nhau.

Ban đầu, bà đi diễn cùng gánh Hằng Xuân - An Phước của bà bầu Sáu Đặng với nghệ danh Kim Nga. Sau này, khi đi diễn cho đoàn Thống Nhất của ông bầu kiêm danh ca Út Trà Ôn, bà đổi nghệ danh thành Hồng Nga.

Lưới trời, Mắt em là bể oan cừu, Tần Thủy Hoàng, Phút sau cùng của Điền Long, Gã câm và người đẹp… là những vở diễn làm nên tên tuổi của Hồng Nga.