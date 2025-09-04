Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xã hội

Tình hình sức khỏe công nhân 25 tuổi trong vụ sập cần cẩu ở TP.HCM

  • Thứ năm, 4/9/2025 09:05 (GMT+7)
  • 39 phút trước

Sáng 4/9, Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức xác nhận một nam công nhân 25 tuổi, nạn nhân vụ sập cần cẩu tại dự án đường Vành đai 3 TP.HCM, đang được các bác sĩ cấp cứu.

Trước đó, vào khoảng 16h30 ngày 3/9, tại vị trí trụ T300 - T301, gói thầu XL5 (đoạn qua phường Long Bình, TP.HCM), một cần cẩu bất ngờ đổ sập trong quá trình tháo lắp để di chuyển, được cho là do đứt cáp.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo Ban Giao thông (chủ đầu tư), sự cố khiến hai công nhân thuộc đơn vị cho thuê cẩu gặp nạn. Một người đàn ông 46 tuổi tử vong tại chỗ. Người còn lại, 25 tuổi, được lực lượng cấp cứu 115 đưa đi trong tình trạng chấn thương nặng ở đầu, ngực và bụng.

Tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị gãy xương mắt cá, xuất huyết nội tạng và sốc mất máu, phải phẫu thuật ngay trong đêm. Đến sáng 4/9, ca mổ vẫn đang tiếp tục.

Gói thầu XL5 do liên danh nhiều đơn vị thi công, trong đó khu vực xảy ra tai nạn do Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Xây dựng HJC phụ trách.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

