Tình hình Mỹ - Iran sắp rõ ràng

Iran đang xem xét các điều kiện để sớm nối lại đàm phán với Mỹ trong bối cảnh đôi bên đều phát tín hiệu sẵn sàng khôi phục ngoại giao.

Quốc kỳ Mỹ và Iran. Ảnh: Reuters.

Quan chức Bộ Ngoại giao Iran đã cung cấp thông tin này cho Reuters trong ngày 2/2. Việc nối lại đàm phán nhằm giải quyết bất đồng kéo dài giữa đôi bên trong vấn đề hạt nhân, đồng thời xoa dịu lo ngại về nguy cơ bùng phát một cuộc xung đột mới tại khu vực. Theo quan chức này, có thể tình hình sẽ trở nên rõ ràng hơn trong vài ngày tới.

Các nguồn thạo tin từ Iran cũng chia sẻ với Reuters rằng Tổng thống Trump đã đưa ra 3 điều kiện tiên quyết để nối lại đàm phán: Iran phải ngừng hoàn toàn làm giàu uranium, chấp nhận hạn chế chương trình tên lửa đạn đạo, đồng thời chấm dứt hỗ trợ một số lực lượng vũ trang trong khu vực.

Iran từ lâu đã bác bỏ cả 3 yêu cầu này, coi đây là sự xâm phạm không thể chấp nhận đối với chủ quyền quốc gia. Tuy nhiên, hai quan chức Iran cho biết giới lãnh đạo nước này coi việc hạn chế chương trình tên lửa đạn đạo là trở ngại lớn nhất đối với hoạt động đàm phán hiện nay.

Về ngừng làm giàu uranium, Tehran có thể chấp nhận chuyển lượng uranium đã làm giàu ở mức cao ra nước ngoài, đồng thời tạm dừng làm giàu uranium trên lãnh thổ Iran, với điều kiện Mỹ dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt kinh tế.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmaeil Baghaei, cho biết Tehran đang cân nhắc “các khía cạnh của hoạt động đàm phán”, đồng thời nhấn mạnh “thời gian là yếu tố then chốt đối với Iran, Iran muốn các lệnh trừng phạt bất công được dỡ bỏ sớm”.

Một quan chức cấp cao khác của Iran và một nhà ngoại giao phương Tây tiết lộ với Reuters rằng đặc phái viên của Mỹ Steve Witkoff và Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi có thể sẽ gặp nhau tại Thổ Nhĩ Kỳ trong những ngày tới.

Một quan chức trong đảng cầm quyền của Thổ Nhĩ Kỳ cho hay Tehran và Washington đã nhất trí rằng các cuộc trao đổi diễn ra trong tuần này sẽ tập trung vào hoạt động ngoại giao, nhằm làm giảm nguy cơ Mỹ tiến hành tấn công quân sự vào Iran.

Theo một quan chức Iran khác, “hoạt động ngoại giao vẫn đang diễn ra”. Người này cho biết để nối lại đàm phán chính thức, Tehran nhấn mạnh Mỹ không nên đặt ra điều kiện tiên quyết. Iran sẵn sàng thể hiện sự linh hoạt khi đàm phán về việc làm giàu uranium.

Tuy nhiên, quan chức này nói thêm rằng để hoạt động đàm phán có thể chính thức bắt đầu, Iran muốn Mỹ rút các khí tài quân sự ra xa khỏi lãnh thổ Iran.

Tháng 6/2025, Mỹ đã tham gia vào giai đoạn cuối của chiến dịch không kích kéo dài 12 ngày do Israel tiến hành nhằm vào Iran, khi ấy, lực lượng của Mỹ đã tấn công vào 3 cơ sở hạt nhân của Iran. Sau các cuộc không kích của Mỹ, Tehran cho biết hoạt động làm giàu uranium đã dừng lại.

Kể từ tháng 5/2023, các vòng đàm phán giữa Mỹ và Iran đã bị đình trệ, nhiều bất đồng khó hóa giải vẫn tồn tại giữa Tehran và Washington, trong đó có việc Iran từng kiên quyết duy trì hoạt động làm giàu uranium, từ chối chuyển toàn bộ kho dự trữ uranium làm giàu ở mức cao ra nước ngoài.

Các nước phương Tây vốn lo ngại hoạt động làm giàu uranium của Iran có thể tạo ra vật liệu cho đầu đạn hạt nhân. Trong khi đó, Iran luôn khẳng định chương trình hạt nhân của họ chỉ phục vụ mục đích dân sự, ví dụ như sản xuất điện.